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4乾爹包養月賺8萬 辣媽曝「挑男人」秘訣

2019-07-27 11:40聯合新聞網 綜合報導

45歲辣媽薩曼莎（Samantha White）被4名乾爹包養，月收入8萬。 圖...
45歲辣媽薩曼莎（Samantha White）被4名乾爹包養，月收入8萬。 圖擷自／Dailymail
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英國倫敦一名育有2子的45歲辣媽薩曼莎（Samantha White），她與在網路上認識的4個乾爹，每個月可以賺到約2000英鎊（約新台幣8萬），並且得到五星級酒店住宿，且有人願意為她支付房租和帳單，她也透露祕訣，就是不和年輕人約會。

45歲辣媽薩曼莎（Samantha White）被4名乾爹包養，月收入8萬。 圖...
45歲辣媽薩曼莎（Samantha White）被4名乾爹包養，月收入8萬。 圖擷自／Dailymail
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綜合外媒報導，薩曼莎最初來自澳大利亞珀斯，已經離婚單身三年，有兩個分別18歲和25歲的兒子，她從鄉下搬到倫敦後，就開始積極上伴遊網站，她曾經約會過15名男性，大部分都在金融領域上班，年齡從36歲到60歲都有，他們很富有，有些人是百萬富翁，她表示也曾收過年輕男子邀約，但她總會拒絕。

薩曼莎目前有4名乾爹，每個月可以賺1000-2000英鎊的零用錢，約會時可能會乘著船沿著塞納河，或是到豪華酒店晚宴和設計師購物狂歡、享用酒店美食。這些乾爹會帶她到處旅遊，甚至替她繳租金與帳單。

儘管經歷過許多浪漫的事，薩曼莎仍堅持自己不是「物質主義」，能隨手拿到許多奢華品的她說「我不需要太多禮物，我不是那麼物質主義者，我更願意獲得津貼來幫助我支付生活費用」。

薩曼莎堅持認為，她的最終目標是找到一個生活伴侶，但是說最近幾年一直是在離婚後獲得樂趣，她表示很想找到一段感情，可能來自正在約會的一個男人。

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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