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大賺！舊貨店挖到一幅「泛黃裸女圖」 鑑定後…價值600萬

2019-07-27 09:48聯合新聞網 綜合報導

美國一名男子之前到紐約皇后區的舊貨店裡挖寶，結果無意間挖到了一張泛黃的「裸女圖」...
美國一名男子之前到紐約皇后區的舊貨店裡挖寶，結果無意間挖到了一張泛黃的「裸女圖」，他買下後跑去給專家鑑定，結果這幅圖是世紀著名畫家埃貢·席勒（Egon Schiele）的作品 圖／取自推特　
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美國一名男子之前到紐約皇后區的舊貨店裡挖寶，結果無意間挖到了一張泛黃的「裸女圖」，他買下後跑去給專家鑑定，結果這幅圖是世紀著名畫家埃貢·席勒（Egon Schiele）的作品，轉手賣人的話至少可以賺10萬美元(約台幣300萬元)到20萬(約台幣600萬元)美元。

綜合外媒報導，這名男子為兼職藝術經紀人，長期愛好藝術，一年多前他在紐約皇后區的一間舊貨店挖寶，找到了一些有價值的東西，但他又持續看了看，最後發現這幅圖，他表示當他看著這幅圖時，想起了自己喜歡素描的方式，因此立刻引起他的注意，問了價格後，用不到美金80元(約台幣2400元)的錢把圖帶了回家。

男子立刻把這幅畫Mail給紐約Galerie St. Etienne畫廊主管卡莉爾（Jane Kallir）鑑定，她對席勒的畫相當著迷，30年來鑑定過無數作品，但大部分都是假貨，看到男子發的清晰照片後，她認為這極有可能是真的，便請男子把圖帶到畫廊，當她親眼看到作品後，肯定「99％是真的」，再比對其他作品後，她確定這是真的。

現在這幅裸女圖展示於Galerie St. Etienne畫廊，價格落在10萬(約台幣300萬元)到20萬(約台幣600萬元)美元，若順利出售，卡莉爾表示會將一部分收益將會捐給慈善機構幫助他人，有人問道「為什麼席勒的作品在他去世101年後外界對此仍有如此大的需求，以及作品能賣如此高價？」卡莉爾說「席勒是許多年輕人的崇拜英雄，但他的作品相對稀少，所以價格昂貴。」

埃貢·席勒（Egon Schiele）出生於1890年6月12日，是奧地利畫家，師承古斯塔夫·克林姆，是20世紀初期重要的表現主義畫家。席勒的作品特色是表現力強烈，描繪扭曲的人物和肢體，且主題多是自畫像，1918年秋天因流感身故，得年僅28歲。

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