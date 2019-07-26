天價！美國超火辣名媛破億人追蹤 「PO」一張照片賺4千萬

2019-07-26 20:38 聯合新聞網 綜合報導



2019年「IG最賺榜」由凱莉珍娜蟬連榜首，推測她PO出一張照片就可賺進4千萬台幣。圖擷自／IG@kyliejenner 分享 facebook

社群媒體越熱絡，其背後商機也越可觀，不少網紅倚靠累積粉絲追蹤，按讚數越多也象徵人氣蒸蒸日上，藉此接下高價代言或廣告。英國「Hopper HQ」長期分析社群媒體活動，據其公佈的2019年「IG最賺榜」，因真人秀《與卡達夏一家同行》走紅的凱莉珍娜（Kylie Jenner）蟬連榜首，推測凱莉「PO」出一張照片就可賺進4千萬台幣。

凱莉是美國最具話題性的名媛家庭卡達夏家族的么妹，亦為知名模特兒、社交名媛，和姊姊坎達兒（Kendall）一起推出自有品牌「KENDALL + KYLIE」，並擁有個人美妝品牌「Kylie Cosmetics」，年僅21歲就成為今年《富比士》榜上最年輕的億萬富豪，光2018年就賺進1.7億美元。

除此之外，凱莉的個人IG帳號擁有1.41億粉絲追蹤，Hopper HQ推測，在「1顆蛋」照片爆紅前，曾是照片讚數最多的紀錄保持人，光是發布一張照片就可讓她賺進126萬美元（約4千萬台幣）。

今年「IG最賺榜」的第二名由歌手亞莉安娜（Ariana Grande）拿下，她的追蹤數比凱莉還多，共有1.58億，每則貼文價值99.6萬美元（約3千萬台幣）。第三名以下至第十名，分別是足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）、美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、歌手賽琳娜（Selena Gomez）、演員巨石強森、歌手碧昂絲、歌手泰勒斯、巴西足球選手內馬爾、歌手小賈斯汀，每人粉絲都破億，且每則貼文至少都可賺得2千2百萬台幣以上。