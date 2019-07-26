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中年遭裁員戶頭剩1200元 意外爽中上億頭彩

2019-07-26 10:28聯合新聞網 綜合報導

日本綜藝節目採訪到一名中年男子，他透露中年被裁員，但1個月後卻幸運中了上億頭獎。...
日本綜藝節目採訪到一名中年男子，他透露中年被裁員，但1個月後卻幸運中了上億頭獎。 圖擷自「娛看日本」臉書
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日本綜藝節目日前在街頭訪問時，採訪到一名中年男子，他大方透露自己曾遭到公司裁員，當時戶頭裡只剩下4419日幣（約新台幣1200元），沒想到天無絕人之路，1個月後竟然讓他意外的中了6億日幣頭獎（約新台幣1.7億元），一瞬間人生從黑白變彩色，也讓他覺得看到的世界都不一樣了。

日本綜藝節目《月曜夜未央》近期播出一段採訪，一名西裝筆挺、相當斯文的中年男子在節目中分享自己的故事，他表示在中獎的1個月前遭到公司裁員，當時戶頭裡的錢寥寥無幾，只剩下4千多元日幣，沒想到1個月後喜從天降，竟讓他幸運獲得6億日幣頭獎。中年男子還秀出存摺證明，上面的數字的確是從4位數翻倍變成9位數，這也讓節目的主持人和來賓看了發出一陣驚呼。

中年男子也分享中獎後的心情，他表示「有錢的話能看到不一樣的世界。真的很想大家也能中獎」。這段影片也引起網友熱議，「好勵志」、「真的是運氣啊」、「富貴險中求」、「我也想看看不一樣的世界 」、「原來真的會發生」、「老天保佑我」、「有他的祝福，我覺得接下來中獎的是我了」；還有人開玩笑的說「我也要花光積蓄」、「怎辦？中獎第一步要先被裁」。

據《ETtoday星光雲》報導，這名中年男子是在2008年中獎，當時因為無法承受如此巨大的金額，一度恐慌和迷失，斥資買保時捷、遊艇，還住進月租15.5萬的房子，仍然感覺心理負擔很大。雖然他在2013年公開坦承中獎一事，但在這之前他一直保密到家，不過還是被周遭的人知道，而且還向他借錢，就連已經分到錢的家人還是食髓知味，還要求的更多，讓他有段時間與家人保持距離。

中年男後來上節目，還出書、開部落格，和大家分享理財心得，他也提醒大家人的物欲是無限的，得要藉由投資等方式繼續保持收入，才不會坐吃山空。

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