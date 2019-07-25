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在尿布內發現「意外之財」 真相卻令人毛骨悚然

2019-07-25 21:22聯合新聞網 綜合報導

日前一名澳洲婦人，在尿布中意外發現一張紙鈔和紙條，讓她覺得相當幸運，但網友卻指出...
日前一名澳洲婦人，在尿布中意外發現一張紙鈔和紙條，讓她覺得相當幸運，但網友卻指出關鍵點，真相令人毛骨悚然。圖擷自太陽報
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若得到意外之財，相信許多人都會覺得自己很幸運，但澳洲的這名媽媽在發現意外之財後，卻被眾人回應「令人毛骨悚然！」一名澳洲的媽媽日前在家裡打開尿布時，意外發現裡面居然有一張澳幣和小紙條，當下讓她覺得相當幸運，便將這段經歷分享到網路上，但網友卻懷疑「紙鈔和紙條到底是怎麼塞進去的？」

根據英國《太陽報》報導，這名昆士蘭省布里斯本的婦人帕內特（Michelle Patricia Pannett），日前在當地的一家商店為孩子買了一盒尿布，結果帶回家打開包裝時，意外發現尿布裡有一張5元澳幣（約台幣110元）和小紙條。紙條丄還寫著「給發現這張紙條的人，假如你度過了困難的一天，我可以用這個小驚喜來點亮，把錢拿去買一杯咖啡或刮刮卡，來讓自己放鬆一下」，甚至最後還寫道「請永遠記得自己是一位備受寵愛且優秀的人。」

帕內特隨即將這段意外的驚喜PO到自己的臉書，並表示「原本我還有很多家事要做，但看到這張紙條後，臉上就露出了笑容。」還希望能夠找到寫這張紙條的人，想要當面感謝他。然而PO文一出，許多網友紛紛指出一個令入毛骨悚然的關鍵「到底是怎麼把紙條和錢放進去的」、「包裝顯然有被打開過，真的是令人害怕」、「一開始覺得這是件美好的事，但當我意識到它已經密封，就覺得可怕」。

澳洲
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