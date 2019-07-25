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不捨老公照顧她太辛苦 孕妻找閨密當「小老婆」

2019-07-25 17:14聯合新聞網 綜合報導

安蒂卡（右）不捨老公為了照顧她而忽視自己健康，決定找閨密諾法荷娜（左）來當「第二...
安蒂卡（右）不捨老公為了照顧她而忽視自己健康，決定找閨密諾法荷娜（左）來當「第二任妻子」。 圖擷自Samuel Dzul臉書
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多數人的觀念裡一夫一妻才是對的，沒有一個女生能接受另一半有小老婆，但馬來西亞一名孕婦因為不捨得丈夫為了照顧她而忽視自己的健康，因此決定幫老公找「小老婆」，幫忙她來照顧丈夫，而且這名「小老婆」還是元配的好朋友，更是引起許多人的討論。

根據《中國報》報導，這名孕婦安蒂卡（Khuzatul Atiqah）在懷孕期間身體狀況不太好，老公必須照顧她的生活起居，甚至還要背著她走上3樓的辦公室。每天日復一日的照顧，讓安蒂卡很擔心老公的健康，因此決定要再幫老公找一個伴來代替照顧他。

安蒂卡找上了自己的好朋友諾法荷娜（Nur Fathonah Abdul Rahim），她同時也是名獨自撫養2個孩子的單親媽媽。安蒂卡表示自己和諾法荷娜是透過社群網路認識的，當她向對方提出成為丈夫「二房」的提議時，諾法荷娜保持沉默，安蒂卡再解釋一夫多妻的各種好處後，諾法荷娜才點頭答應。

諾法荷娜在自己臉書上表示，自己曾經拒絕一夫多妻制，和前夫離婚後也曾決定不再結婚，從那之後自己的生命裡只有她和孩子，她也日以繼夜的努力工作，靠自己獨自養活孩子。

諾法荷娜說如今上帝注定要她再婚，去組成一個一夫多妻制的家庭，而一夫多妻的生活確實非常美麗，因為她能和「新家人」互相幫助、照顧和教育孩子，也能共同做飯，一起回家。諾法荷娜最後還希望「請為我和我的孩子們和我的新家人祈禱，感謝所有支持我並接受我的人。」

其實在馬來西亞的確可以有一夫多妻制，1個男人最多可以娶4個老婆，不過這只限於信奉伊斯蘭教的人，20%的華人和8%的印度人就沒有這個權利，除非加入伊斯蘭教，並且改成馬來姓氏。

安蒂卡（右）找閨密諾法荷娜（左）組成一夫多妻制家庭。 圖擷自Nur Fathon...
安蒂卡（右）找閨密諾法荷娜（左）組成一夫多妻制家庭。 圖擷自Nur Fathonah Abdul Rahim臉書
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一夫多妻馬來西亞伊斯蘭
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