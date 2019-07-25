埃及做「海娜紋身」 女手臂竟潰爛起大水泡
暫時性紋身「海娜紋身（Henna Tattoo）」是印度流傳已久的傳統習俗，每位女子在出嫁前都必須具備海娜紋身，甚至曾風靡一段時間，是許多人到海島國家旅遊，必體驗的行程之一。但日前卻有一名澳洲女子，在埃及旅遊時體驗海娜紋身，不料卻在畫完幾個小時後，開始覺得非常癢，甚至起了嚴重水泡，讓她整隻手就像潰爛一樣，相當嚇人。
根據《每日郵報》報導，這名26歲的澳洲女子布魯克（Brooke Crannaford），先前到埃及旅行時，花了5美金（約台幣156元）做海娜紋身，豈料，才剛紋身完後的數小時，她卻感到有些不對勁「我開始覺得非常癢，過了一天後情況越來越糟。」甚至開始出現紅腫起水泡，手指也跟著失去知覺，但當下卻無法及時找醫生治療。
等到布魯克回國找醫生治療後，竟被診斷出患有3期蜂窩性組織炎，和嚴重的化學三度燒傷，甚至還差點要截肢。布魯克表示，傷口 痊癒需要花整整一個月的時間，過了一個月她才能再繼續回去工作。所幸經過治療後，布魯克總算保住了她的手。
事實上，海娜紋身並不可怕，它的顏料其實是從一種名叫「海娜」的植物中萃取的染料，但後來因流行黑色的海娜紋身，而其中的黑色墨水苯二胺（PPD），若過度使用，可能會引起皮膚化學灼傷，嚴重的話還可能會導致死亡。
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