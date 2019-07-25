擋不住毒辣太陽 英女子腿上驚現「愛迪達」商標

2019-07-25 12:30 聯合新聞網 綜合報導



丹妮爾在大熱天穿著緊身褲，敬意外曬出愛迪達商標。圖擷自 Danielle Viagus-Fister臉書 分享 facebook

氣象單位預報倫敦可能出現破紀錄的攝氏39度，

歐洲熱浪襲向英國，氣象單位預報可能出現破紀錄的攝氏39度，英國即將迎接史上最熱的一天，除了防範高溫，還要防止毒辣太陽曝曬。英國一名女子便抱持這樣的想法，在大晴天中著緊身褲出門，沒想到緊身褲輕薄的布料根本防範不了紫外線，女子腿上竟曬出「Adidas」的商標。

英國《太陽報》報導，來自多塞特郡普爾市的丹妮爾（Danielle Viagus-Fister）日前與朋友有約，看外頭陽光普照，便選擇穿著愛迪達緊身褲，以為它覆蓋整條腿可以避免曬黑。沒想到當天實在太熱，丹妮爾坐在超過30度的戶外等待朋友一個半小時，紫外線完全穿透緊身褲，丹妮爾的腳上就因此出現商標。

原本丹妮爾並沒有發現，直到她換上比基尼才看到「Adidas」出現在自己腳上，當下她表示她笑得很開心，並將照片分享到臉書上。丹妮爾甚至將照片傳給愛迪達公司，詢問他們是否願意讓她當品牌模特兒，只不過愛迪達僅簡單讚美幾句後便拒絕丹妮爾。

而這不是第一次有人因為穿緊身褲而將商標「曬」在自己腿上，一名女子金柏利（Kimberly Davis）在健身房中著相同的緊身褲並使用仿曬乳液運動後，腿上也出現相同花紋。