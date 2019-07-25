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冷血父把兒子當狗 俄10歲童頸鎖鐵鏈入超市找食物　

2019-07-25 11:30香港01 記者李福源／報導

吉洪頸上繫有鐵鍊及兩把所。圖擷自Youtube
吉洪頸上繫有鐵鍊及兩把所。圖擷自Youtube
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俄羅斯南部克拉斯諾達爾市區（Krasnodar）10歲男童吉洪（Tikhon），近日在當地一間超市直接從貨架上拿東西吃，引起了超市職員注意，職員還發現他的頸上竟繫有鐵鏈及兩把鎖，細問之下揭發他遭到46歲父親禁錮。

從監控畫面所見，頸上繫着鐵鏈的吉洪在超市的貨架前徘徊，後來直接把架上的食物拿來吃，職員查問之下，吉洪表示爸爸將他禁錮在家，當日爸爸因為送其第二任妻子到醫院分娩，他才有機會弄毀繫住鐵鏈的木條逃出來，因為又餓又渴，所以走入超市找東西吃。

吉洪不斷懇求職員千萬不要向他爸爸透露他逃走的事，職員報警，消防員到場後就為吉洪弄斷鐵鏈。吉洪稱，爸爸時常會把他鎖在地牢、棚屋或家中的散熱器上，而且一鎖就是很長的時間。事後他被安排接受身體檢查，以及送到社區康復中心。

父：他自己用鐵鏈綁住

吉洪的母親維多利亞（Viktoria）表示，兒子一直跟爸爸和繼母同住，她希望能把兒子接回來一起生活，「我非常擔心他的命運，我想他跟我生活而非他那位暴虐的爸爸，我會盡力爭取，並希望當局能懲罰我前夫」；吉洪的父親則向警方強調是吉洪用鐵鏈把自己綁在屋子裏。

吉洪多名老師曾向當局反映過他的處境，然而當局一直未有採取行動。俄羅斯兒童權利申訴專員庫茲涅佐娃（Anna Kuznetsova）稱，希望聯邦偵查委員盡快對吉洪父親展開調查。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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