韓6歲YouTuber影片最高點閱破3億！ 買下破億獨棟豪宅

2019-07-25 10:42 聯合新聞網 綜合報導



南韓一名年僅6歲的YouTuber 寶藍（Boram보람），靠上億的影片點閱和業配收入，讓一家人買下了約台幣3億元的豪宅。圖／取自ytn 分享 facebook

隨著網路日益發達，網紅、YouTuber成為新興職業，國內Youtuber小玉曾自爆短短9個月狂賺將近486萬，南韓一名年僅6歲的YouTuber 寶藍（Boram보람）更厲害，靠著上億的影片點閱和業配收入，讓一家人買下了約台幣3億元的豪宅！

人氣超高的寶藍經營2個YouTube頻道，分別是「VLOG」和符合她年紀的「新玩具體驗」，總共加起來超過了3000多萬人訂閱，更驚人的是不管哪個頻道，都有不少破千萬點閱次數的影片，還有15支影片破了上億點閱率，其中最高的是寶藍吃炸醬杯麵「cooking Pororo Black Noodle」影片，短短6分多鐘的影片點閱將近3億7600萬。

寶藍吃炸醬杯麵「cooking Pororo Black Noodle」，短短6分多鐘的影片點閱將近3億7600萬。圖／取自youtube 分享 facebook

根據南韓媒體報導，超高的點閱次數再加上成為業配寵兒，讓寶藍一家人賺進不少收入，南韓不動產網路登記所顯示，他們4月3日買下了價值韓幣90億元（約台幣3億元）位於江南豪華地區的地下一層樓、地上5層樓建築。韓網友對此紛紛表示「長大後不用找工作了」、「我一輩子都賺不到這麼多」、「拼命工作、學習做什麼？」、「難怪現在人人要去當YouTuber」，甚至還有人稱呼6歲的寶藍爲姐姐。

不過寶藍的頻道也引起相當多爭議，2017年曾被告發虐待兒童，像是寶藍父母讓孩子開車、用汽車將孩子喜歡的娃娃的腿截斷、用電蚊拍威脅孩子跳舞，還上演了寶藍從爸爸錢包裡偷錢等遭批評的內容。爭議出現後，寶藍父母將問題影片全部轉爲非公開。