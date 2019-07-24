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哥就想去遊樂場！2歲童不等爺爺怒「開車」趴趴走 父氣剝駕駛資格

2019-07-24 21:27香港01 記者安祖娜／報導

美國一名2歲男童上周自行「駕駛」玩具拖車到遊樂場，父母一度報警指兒子失蹤。 （霍...
美國一名2歲男童上周自行「駕駛」玩具拖車到遊樂場，父母一度報警指兒子失蹤。 （霍士新聞截圖）
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不要小看小朋友的搗蛋能力！美國一名2歲男童為了玩心愛的遊樂設施，竟然自己「駕駛」電動玩具拖拉車，離家出走前往距離寓所兩個街口的遊樂場，至抵達後才被警員發現。

事發上周四（18日），美國明尼蘇達州一對父母報警稱其2歲兒子於花園玩耍期間失蹤，「他當時在花園騎着玩具拖拉車，通常他只會在花園裏玩，但突然花園變得非常安靜」。

警方接報後派警員於男童居住的社區找尋，約3分鐘後於距離其寓所兩個街口以外的遊樂場中尋回男童，當時他正在其最愛的遊樂設施瘋狂轉轉樂（Tilt-a-Whirl）旁邊等候。男童的父母指，其實事發前早已答應兒子，爺爺將帶他前往遊樂場，惟兒子似乎「等唔切」自己出發。

警方相信，男童「駕駛」玩具車沿家門前的直路，開車繞過停車場，從遊樂場的後門進入停泊緊急車輛的地方，期間沒有人看到他，「我們很高興可以在正確的時間和地方為父母找到他」。

而男童父親則表示，對兒子行為沒有感到生氣，指出「養孩子就是會發生這種事」，不過卻笑稱：「我很高興見到他，但我見到他後第一件事就是把玩具車的電池取走。」

男童父親稱對兒子行為沒有感到生氣，惟笑言已拆去玩具車的電池防止兒子再逃走。 （霍...
男童父親稱對兒子行為沒有感到生氣，惟笑言已拆去玩具車的電池防止兒子再逃走。 （霍士新聞截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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