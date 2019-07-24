抖音正妹扮女警「超誘人」 背後一角讓粉絲心碎

2019-07-24 21:14 聯合新聞網 綜合報導



日前「脳て」cosplay女警，照片角落卻有一個「使用過」的四角封膜，網友懷疑是用過的保險套。圖擷自／twitter 分享 facebook 日本一正妹網紅「脳て(大腦)」在twitter上小有名氣，個人帳號擁有近10萬人追蹤，以清純的學生氣質吸引不少粉絲。日前她cosplay(角色扮演)女警，穿上警服、戴上手銬，無辜模樣讓網友大呼「請逮捕我」，但沒想到照片角落卻有一個「使用過」的四角封膜，讓網友「覺得好眼熟」，懷疑是用過的保險套。

「脳て」擁有白皙皮膚、圓滾大眼，笑起來時像能滴出蜜汁，長相清純甜美，經常在網路上分享個人的自拍照、生活照，也累積將近10萬粉絲。6日她上傳扮演女警的照片，雖然右下角的四方形封膜，被網友質疑與某一款保險套外型類似，但「脳て」解釋，稱該四角塑膠包裝袋僅為「化妝品試用包」，希望網友不要誤會。

據了解，「脳て」來自北海道，網友推測其年齡應為20歲、身高163公分，她最初喜歡上傳自己的cosplay照片，不過當時並未被大家注意，直到她開始接觸抖音(TikTok)之後，才被大家所熟知、追蹤。如今的「脳て」除了會固定拍影片上傳抖音，大多數的時候還是以半身登場，但最近幾次接拍邀約，也讓網友能藉機看到她的完整面貌。

此次的「套套」疑雲，雖然在網路上引起一陣騷動，卻也讓更多網友好奇關於這位「脳て」正妹的個人資訊。

日本一正妹網紅「脳て(大腦)」在twitter上小有名氣，個人帳號擁有近10萬人追蹤。圖擷自／twitter 分享 facebook