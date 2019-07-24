影／兇悍女打翻醋醰 飛機上拿筆電猛砸男友頭

2019-07-24 15:56 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女子在坐飛機時，因懷疑男友在看其他異性，突然醋勁大發，拿起筆電往男友頭上猛砸。圖擷自 太陽報 分享 facebook

交往中的情侶，若有任何與其他異性曖昧交流的舉動時，醋罈子一被打翻，可能就會發生意想不到的後果。近日美國網上就瘋傳一段兇狠女友教訓男友的影片，飛機上一名女子疑似覺得男友在偷瞄其他女生，不料醋勁大發，竟拿起手邊的筆電往男友身上猛捶。

根據《太陽報》報導，這起暴力事件發生在美國航空（American Airlines）一班要從邁阿密飛往洛杉磯的航班上。影片中，這對情侶原本就坐在位子上爭吵，女子不斷對男友大喊「你是不是在看其他女人，你是在看別人嗎？」旁邊的空服員試圖在勸架，並表示飛機上還有其他乘客，要這位女子冷靜，她不但不聽空服員的勸說，還越罵越兇，甚至還叫男友「給我閉嘴」。

接著，空服員為了不讓這名女子影響到其他乘客，要求男子拿包包移到前面的座位，不料當男友起身時，兇悍的女子不服，擋在走道不讓男友離開，結果男友要強行跨出座位時，她竟然拿起筆電，在走道上往男友的頭上猛打，甚至用拳頭狂捶，並大罵「我是在羞辱你？」這暴力的場景讓身旁的乘客紛紛嚇傻，甚至還有乘客發出尖叫聲，場面相當混亂。

最後，女子拿起自己的包包，堅持要下飛機，一名空服員對她說「你將會被以攻擊罪起訴」，女子還回答「好阿，無所謂」。但這名女子下飛機後隨即被警方逮捕，不過目前還不確定是否有被起訴。對此，美國航空也發聲明表示，當下已請執法人員到場協助，他們也會請警方再做進一步調查。