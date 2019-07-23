親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

變性人選秀她最美！ 反差私照被起底「胸以下都腿」

2019-07-23 14:54聯合新聞網 綜合報導

Ruethaipreeya Nuangle在選美中奪下冠軍。 圖擷自ruetha...
Ruethaipreeya Nuangle在選美中奪下冠軍。 圖擷自ruethai_dear IG
分享

泰國變性人可以說是世界聞名，不少人去泰國旅遊就是為了一睹變性人的風采。一年一度的「蒂芬妮環球小姐」在泰國芭達雅舉辦，本屆佳麗由27歲的Ruethaipreeya Nuangle，擊敗其他31位參賽者拿下第一。Ruethaipreeya Nuangle姣好身材跟出眾氣質瞬間圈了不少粉，她將代表泰國參加2020年國際變性人選美大賽。

27歲的Ruethaipreeya Nuangle，身高高達180公分，擁有一雙修長的美腿。她在22歲時就已經是個女兒身，五官精緻皮膚又白，講話溫柔行為舉止都很優雅。此外，她還被挖出是一名公立大學的高材生，才貌雙全讓不少女性都自嘆弗如。

Ruethaipreeya Nuangle私底下的模樣。 圖擷自ruethai_...
Ruethaipreeya Nuangle私底下的模樣。 圖擷自ruethai_dear IG
分享

由於氣質出眾，有網友翻出她的IG帳號，發現不同於比賽時的濃妝豔抹，私底下的她相當清新。從照片中可以發現她平常除了學習，更會積極參加演出賺取生活所需的費用，親民形象擄獲不少人的心。有支持者力挺她，「就算她不是最漂亮的，但氣質真的太好了，看了就讓人喜歡」，照片曝光後也被大讃「胸部以下都是大長腿」。

Ruethaipreeya Nuangle完美的身材和過人的氣質，讓她在選美大賽奪冠後依舊話題不斷。她之後將帶著粉絲的支持，代表泰國參與2020年國際變性人選美大賽，勢必又會掀起一波討論風潮。

Ruethaipreeya Nuangle私底下的模樣。 圖擷自ruethai_...
Ruethaipreeya Nuangle私底下的模樣。 圖擷自ruethai_dear IG
分享

變性選秀泰國學霸
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

從不上超市買肉！年輕辣媽自己打獵找肉吃

2019-07-23 15:06

超商冰箱縫隙一卡10年 失蹤店員慘變男屍

2019-07-23 14:46

水下神秘失蹤51年！法國潛艦「智慧女神號」深海尋獲

2019-07-23 14:44

謀殺案記者會直播出包 加國警長頭上長出「貓耳朵」

2019-07-23 12:34

U值媒／泰國竟有這地方！世界嬉皮士的桃花源

2019-07-23 12:34

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

少女嗑藥誤吞老鼠藥身亡 父怒喊：會在供毒人腦裡放子彈

2019-07-22 22:10

有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20

夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

最純對戰！應召妹技能超強 客戶點名求戰《遊戲王》

2019-07-22 14:58

一年一度神秘「鹿聚會」現身奈良 上百頭鹿聚集萌翻網友

2019-07-22 12:45

整個國家都被盜了！500萬人個資外洩

2019-07-21 14:28

不可能的任務！飛機準備起飛 男子偷爬飛機翼

2019-07-21 09:18

被媽媽狠批死肥豬 日女狠甩42公斤成健美冠軍

2019-07-21 08:51

號召「火影跑」闖美軍51區找外星人！百萬人響應...發起人：FBI要找我了

2019-07-20 21:35
看更多

熱門文章

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09

京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29

史上首次！俄戰機入侵韓領空 南韓兩度警告射擊

2019-07-23 10:42

夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24

有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20

川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29

消費實力驚人！這四個亞太國家 占全球旅遊支出近兩成

2019-07-22 21:26

白宮聽取科技巨頭建言 為華為和美中貿易談判定調

2019-07-23 06:55

安倍陣營勝選 南韓剉著等

2019-07-23 00:00

少女嗑藥誤吞老鼠藥身亡 父怒喊：會在供毒人腦裡放子彈

2019-07-22 22:10

超商冰箱縫隙一卡10年 失蹤店員慘變男屍

2019-07-23 14:46

買進40億賺進180億美元票房 迪士尼買漫威好眼光

2019-07-22 21:02

女玩滑水道未交叉雙腿 水力衝擊下體子宮撕裂險送命

2019-07-22 18:12

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

2019-07-22 23:54

女兒持刀將母斬首 4歲侄子目睹全程

2019-07-22 16:24

WSJ：全球央行紛紛降息 可能有風險

2019-07-23 00:11

川普承諾科技巨頭 會加速處理供應華為的申請

2019-07-23 08:07

貿易戰效應 陸客荷包扁了

2019-07-23 00:04

貿易黑名單衝擊 華為旗下Futurewei裁撤逾600人

2019-07-23 09:25

謀殺案記者會直播出包 加國警長頭上長出「貓耳朵」

2019-07-23 12:34

餐廳鬧人力荒 老闆推出更誘人的待遇及福利吸引員工

2019-07-23 00:45

印度登月探測器發射升空 挑戰成為美俄中後第四個登月國

2019-07-22 17:23

土耳其首都有30萬流浪貓狗，為什麼卻沒狂犬病？

2019-07-23 10:50

北京釋出多項善意 美中有望下月磋商

2019-07-23 00:01

大規模死亡事件！農藥上癮 蜜蜂迷失方向回不了家

2019-07-23 11:32

英新首相強生遭起底 拿錢辦事的記者、專欄作家、曾捏造新聞被炒

2019-07-23 12:04

強生沒上任就被拉下來？ 閣員提動議將首相任命交付表決

2019-07-23 10:01

華郵取得密件 指大陸華為疑違規暗助北韓

2019-07-22 22:20

川普批伊朗逮美間諜並非事實 龐培歐更砲轟說謊成性

2019-07-22 22:45

日韓紛爭再添火種 前徵用工申請變賣三菱重工資產

2019-07-23 10:56

貿易戰後續關稅效應 美國之音：外企撤離大陸已成趨勢

2019-07-23 11:29

「市場趨勢發生變化」 韓國德威航空部分飛日航班將停飛2個月

2019-07-23 09:06

科技股引領美股逼近紀錄高點 市場關注FANG財報

2019-07-23 07:05

菲總統：中國已在南海部署導彈 菲執行微妙平衡作法

2019-07-23 11:25

影／伊朗扣押英油輪畫面曝光 雙方有說有笑

2019-07-23 12:48

印度月球夢升空 探測器43天後登月

2019-07-22 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top