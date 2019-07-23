親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

謀殺案記者會直播出包 加國警長頭上長出「貓耳朵」

2019-07-23 12:34聯合新聞網 綜合報導

加拿大騎警隊報告謀殺案時出包，警長頭上突然出現貓耳朵。圖擷自Tyler Daws...
加拿大騎警隊報告謀殺案時出包，警長頭上突然出現貓耳朵。圖擷自Tyler Dawson推特
分享

社群媒體直播越來越常被政府部門使用，做為向民眾報告施政的工具，不過若是不熟悉操作可能適得其反，影響民眾觀感。加拿大皇家騎警隊19日在記者會報告一起謀殺案的進度時，因不慎誤按「貓耳濾鏡」，讓警長的頭上出現貓耳朵，並引來多名網友批評。

英國《太陽報》報導，19日加拿大皇家騎警隊向媒體發布一對情侶在阿拉斯加高速公路上遭到槍殺的案件，當時同步使用臉書直播，卻沒注意到程式的濾鏡設定，使得報告中的警長賈奈兒（Janelle Shoihet）頭上出現粉紅色貓耳，臉上也出現貓鬍鬚。

事後賈奈兒表示他們在直播時遇上「技術困難」，騎警隊也在官方推特上說明，他們當時不小心按到「自動設置」才會出現貓耳濾鏡。騎警隊在道歉之後，重新錄製謀殺案說明，將正確的版本上傳至臉書，但仍遭到許多網友批評。

有網友留言：「這些心碎的家庭現在正看著這些小丑耍猴戲，並且還要依靠這些小丑解決案件。」另一個留言則寫道：「有些騎警隊的人就是少了一些腦細胞。」

15日在阿拉斯加高速公路上，發現一對情侶被槍殺的屍體，兩人正進行為期三周的公路旅行，旅程徒中遭遇不測。目前加拿大騎警隊並未逮捕任何嫌疑人，全案還在調查中。

加拿大社群媒體
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

U值媒／泰國竟有這地方！世界嬉皮士的桃花源

2019-07-23 12:34

少女嗑藥誤吞老鼠藥身亡 父怒喊：會在供毒人腦裡放子彈

2019-07-22 22:10

有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20

夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

最純對戰！應召妹技能超強 客戶點名求戰《遊戲王》

2019-07-22 14:58

一年一度神秘「鹿聚會」現身奈良 上百頭鹿聚集萌翻網友

2019-07-22 12:45

整個國家都被盜了！500萬人個資外洩

2019-07-21 14:28

不可能的任務！飛機準備起飛 男子偷爬飛機翼

2019-07-21 09:18

被媽媽狠批死肥豬 日女狠甩42公斤成健美冠軍

2019-07-21 08:51

號召「火影跑」闖美軍51區找外星人！百萬人響應...發起人：FBI要找我了

2019-07-20 21:35
看更多

熱門文章

志玲姊姊這點讓近半日人好羨慕…還曾驚動聯合國

2019-07-23 10:00

家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16

最純對戰！應召妹技能超強 客戶點名求戰《遊戲王》

2019-07-22 14:58

失蹤51年！法國潛艇「智慧女神號」終在地中海海底尋獲

2019-07-23 08:09

華郵：卡達雪崩式斷交2年 現在連境內乳牛都適應了

2019-07-22 14:11

京阿尼火災倖存者的記憶 他怒：我的夥伴已經回不來了

2019-07-23 09:29

夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01

史上首次！俄戰機入侵韓領空 南韓兩度警告射擊

2019-07-23 10:42

英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50

幾百萬桶伊朗石油堆在中國港口 未通海關不算違反制裁

2019-07-22 14:24

英國準首相惹人嫌？2大臣求去 2位前首相心憂警告

2019-07-22 22:24

有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20

川普：一周內可打贏阿富汗戰爭

2019-07-23 02:29

消費實力驚人！這四個亞太國家 占全球旅遊支出近兩成

2019-07-22 21:26

少女嗑藥誤吞老鼠藥身亡 父怒喊：會在供毒人腦裡放子彈

2019-07-22 22:10

白宮聽取科技巨頭建言 為華為和美中貿易談判定調

2019-07-23 06:55

安倍陣營勝選 南韓剉著等

2019-07-23 00:00

買進40億賺進180億美元票房 迪士尼買漫威好眼光

2019-07-22 21:02

女玩滑水道未交叉雙腿 水力衝擊下體子宮撕裂險送命

2019-07-22 18:12

新英相今揭曉 強生喊「準時脫歐」

2019-07-22 23:54

女兒持刀將母斬首 4歲侄子目睹全程

2019-07-22 16:24

WSJ：全球央行紛紛降息 可能有風險

2019-07-23 00:11

川普承諾科技巨頭 會加速處理供應華為的申請

2019-07-23 08:07

北韓地方選舉投票率達99.98% 金正恩也參與

2019-07-22 15:24

貿易戰效應 陸客荷包扁了

2019-07-23 00:04

貿易黑名單衝擊 華為旗下Futurewei裁撤逾600人

2019-07-23 09:25

餐廳鬧人力荒 老闆推出更誘人的待遇及福利吸引員工

2019-07-23 00:45

印度登月探測器發射升空 挑戰成為美俄中後第四個登月國

2019-07-22 17:23

北京釋出多項善意 美中有望下月磋商

2019-07-23 00:01

強生沒上任就被拉下來？ 閣員提動議將首相任命交付表決

2019-07-23 10:01

華郵取得密件 指大陸華為疑違規暗助北韓

2019-07-22 22:20

川普批伊朗逮美間諜並非事實 龐培歐更砲轟說謊成性

2019-07-22 22:45

大規模死亡事件！農藥上癮 蜜蜂迷失方向回不了家

2019-07-23 11:32

英新首相強生遭起底 拿錢辦事的記者、專欄作家、曾捏造新聞被炒

2019-07-23 12:04

朱凱西咎由自取? 政治不正確遭殃?

2019-07-22 14:16

土耳其首都有30萬流浪貓狗，為什麼卻沒狂犬病？

2019-07-23 10:50

「市場趨勢發生變化」 韓國德威航空部分飛日航班將停飛2個月

2019-07-23 09:06

科技股引領美股逼近紀錄高點 市場關注FANG財報

2019-07-23 07:05

日韓紛爭再添火種 前徵用工申請變賣三菱重工資產

2019-07-23 10:56

印度月球夢升空 探測器43天後登月

2019-07-22 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top