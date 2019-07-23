謀殺案記者會直播出包 加國警長頭上長出「貓耳朵」

2019-07-23 12:34 聯合新聞網 綜合報導



加拿大騎警隊報告謀殺案時出包，警長頭上突然出現貓耳朵。圖擷自 Tyler Dawson推特 分享 facebook

社群媒體直播越來越常被政府部門使用，做為向民眾報告施政的工具，不過若是不熟悉操作可能適得其反，影響民眾觀感。加拿大皇家騎警隊19日在記者會報告一起謀殺案的進度時，因不慎誤按「貓耳濾鏡」，讓警長的頭上出現貓耳朵，並引來多名網友批評。

英國《太陽報》報導，19日加拿大皇家騎警隊向媒體發布一對情侶在阿拉斯加高速公路上遭到槍殺的案件，當時同步使用臉書直播，卻沒注意到程式的濾鏡設定，使得報告中的警長賈奈兒（Janelle Shoihet）頭上出現粉紅色貓耳，臉上也出現貓鬍鬚。

事後賈奈兒表示他們在直播時遇上「技術困難」，騎警隊也在官方推特上說明，他們當時不小心按到「自動設置」才會出現貓耳濾鏡。騎警隊在道歉之後，重新錄製謀殺案說明，將正確的版本上傳至臉書，但仍遭到許多網友批評。

有網友留言：「這些心碎的家庭現在正看著這些小丑耍猴戲，並且還要依靠這些小丑解決案件。」另一個留言則寫道：「有些騎警隊的人就是少了一些腦細胞。」

15日在阿拉斯加高速公路上，發現一對情侶被槍殺的屍體，兩人正進行為期三周的公路旅行，旅程徒中遭遇不測。目前加拿大騎警隊並未逮捕任何嫌疑人，全案還在調查中。