家人反對情傷分手 2年後看到親妹「訂婚照男主角」崩潰

2019-07-23 10:16 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友的妹妹傳了一張訂婚照，照片上的「準妹夫」竟然就是自己的前男友，讓她相當崩潰。示意圖／ingimage 分享 facebook

像極電視劇情節！國外一名女網友與自己的妹妹喜歡上同一個人，並分享自己的崩潰遭遇，她透露研究所當助教時認識了當時的男友，但因年紀差異遭到家裡反對而選擇分手，兩人約定畢業後再續前緣，沒想到最近女網友的妹妹傳了一張訂婚照，照片上的「準妹夫」竟然就是自己的前男友。

一名女網友在論壇「Reddit」發文表示，3年前讀讀研究所時擔任助教，認識了小5歲的喬（Joe），兩人陷入熱戀，卻因她的家庭偏保守，得知男方還是大學生時，無法接受男生比女生小，甚至表示若她不離開喬，未來將不再支付讀研究所的學費，最終兩人選擇分手，「喬當時告訴我，我的學業比較重要，未來畢業後，兩個人再重新在一起」。

原PO畢業後到了別的城鎮工作，而親妹妹艾莉（Allie）之後也進入該所大學，原PO分手後的兩年後，妹妹艾莉突然傳了張「交往七個月」的男友照，她一看照片，竟然就是當年與她分手的喬，「我簡直不敢相信我的眼睛」，她崩潰地打電話求證，豈料母親卻表示「這沒什麼大不了的」。

而艾莉也知道喬是姐姐的前男友，兩人交往期間，她的母親也曾告知此事，但妹妹卻不以為意，認為是喬選擇了她，原PO透露之後還收到他們的訂婚請柬「距離婚禮只剩1個月，我不想參加他們的婚禮，正在考慮以工作為藉口拒絕」、「光想我妹在婚禮上說『我願意』時，我的心就要被撕裂了」，但妹妹卻希望原PO能參加她的婚禮，這讓她不知該如何是好，於是發文詢問網友。

文章吸引眾多網友熱烈回覆，「為什麼不去？就是要讓他們知道你根本不在意」、「或許你該找一個男伴一起去」、「妹妹也很不成熟，在已經知道對方身分情況下，還要跟喬在一起，這不就是要給姐姐難堪嗎？」、「這男的太糟糕了」。也有人對父母的態度感同深受「父母對他們年齡最大的孩子的態度似乎嚴格得多，故事與我很多是家中老大的朋友的完全相同」。