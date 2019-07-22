有勇氣坐嗎 ？「邊緣人搖搖馬」背後原因曝光

2019-07-22 17:20 聯合新聞網 綜合報導



邊緣人搖搖馬。圖擷自 Twitter 分享 facebook

通常公園裡有各式各樣的遊樂設施，像是蹺蹺板、盪鞦韆以及搖搖馬等，和其他小朋友們，在公園裡一起坐搖搖馬是不少人的兒時回憶。但近日有位日本網友，在日本東京街頭發現「邊緣人搖搖馬」，讓大批網友大喊「勇氣不夠是玩不了的」，但其實「邊緣人搖搖馬」是有特別的存在意義。

日前，一名日本網友小泉元生在推特上傳一張照片，兩棟大樓中間的小空地擺設了一座熊貓造型的搖搖馬，沒有公園裡常見的其他設施，就連一張椅子也沒有，熊貓搖搖馬孤零零地被擺在圓形草皮中間。

網友看完後笑說，「玩是可以玩，但是一想到周圍的視線…」、「邊緣人專用的啊」、「這是反映少子化現象的公園啊」、「跨上這隻熊貓，你可以體會到強者的感覺」、「鍛鍊內心的公園啊」。

事實上，日本節目《珍奇百景鑑定團》（ナニコレ珍百景）曾介紹過搖搖馬的設計意義，也有網友在推特貼文下表示，這個邊緣人搖搖馬位於東京都千代田區的「Kin Kin廣場（キンキン広場）」，町會長曾在節目中透露，是因為附近都改建成高樓大廈，為了讓居民還能聽到小孩快樂的笑聲，所以才特別把這個空地留下來，讓附近的小孩有地方可以遊玩。

其他網友朝聖邊緣人搖搖馬。圖擷自 Twitter 分享 facebook