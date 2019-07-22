夏威夷海域拍到罕見生物！外觀像小萌豬又像馴鹿

2019-07-22 16:01 聯合新聞網 綜合報導



美國海洋研究團隊近日在夏威夷附近水域發現了一隻罕見生物俗稱「小豬魷魚」，主要透過裝滿氨氣的內腔調節浮力，外觀呈現半透明，身形小且圓胖，臉部有像豬鼻子的虹吸管，觸鬚長在頭上，還有一雙黑亮大眼，看起來像豬又像鹿？

「小豬魷魚」學名是Helicocranchia pfefferi，屬於章魚科，由美國非營利組織「The Ocean Exploration Trust」的研究團隊在水下1385公尺的巴美拉環礁（Palmyra Atoll）發現，研究團隊長年致力於海洋生物研究，此次意外捕捉到「小豬魷魚」非常幸運，因為成年的「小豬魷魚」約只有10公分大，尺寸跟酪梨差不多。

研究人員表示針對罕見生物「小豬魷魚」的行為或特性還沒有十分清楚，但可以確定的是，近距離的拍攝並不會嚇到牠，牠甚至可能沒有發現。外觀可愛的「小豬魷魚」除了鼻子圓滾像「豬鼻子」，頭頂上的觸角雜亂，看起來就像「一頭亂髮」，也有人戲稱像馴鹿的鹿角，模樣可愛不已。

模樣可愛的「小豬魷魚」。圖擷自 EVNautilus 分享 facebook