英國男子相約愛丁堡喝一杯 酒醒之後「咦我在柏林」

2019-07-22 15:50 聯合新聞網 綜合報導



喝醉酒之後有些人會突破自我做出驚人之舉，如果是好朋友聚在一起效果更是加倍。最近三位英國小夥子們在自己家鄉相約喝一杯，喝開之後意識漸漸變得迷濛，酒醒之後他們發現自己已經瞬間移動到了德國柏林。

Ruaridh 、Andrew、David三人從小就認識，多年不見之後的敘舊活動從酒吧喝一杯變成一起出國。圖擷自 LADBIBLE

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據外媒「LADBIBLE」報導，從小一起長大的幾個英國男孩在五年不見之後決定相聚一下，於是相約某個星期一晚上在家鄉愛丁堡的一間酒吧內喝一杯。酒過幾巡之後其中三位興緻越來越高昂，他們決定到夜總會續攤，接著又前往賭場小試身手，結果贏了200英鎊(約台幣8000塊左右)。沒想到當他們星期二早晨清醒之後，發現自己人已經在德國柏林了。

三人之一的羅瑞回想了前一晚的行程，只記得三個人都不想馬上回家，所以一直在各家酒吧和夜總會之間續攤，在賭場贏了一筆小錢之後讓他們的行程更加失控：決定要把贏來的錢拿來搭廉航出國去，「我們覺得這一定很有趣」。

羅瑞隱約記得大家一起搭計乘車回家拿護照還有手機充電器，然後在愛丁堡機場內討論要去哪一國。「因為英國的天氣總是很不好，我們決定選擇一個陽光普照的地方」，當時的班機選擇不多他們只能從巴賽隆納和柏林二選一，基於「我們三個都沒去過德國」和「巴賽隆納的機票比較貴」，因此決定去柏林。

雖然他們對如何通過海關、在機場內的速食商店小睡完全沒印象，但清醒之後發現「我們在柏林了」讓他們忍不住瘋狂大笑。由於其中一人星期四要上班，他們只能在柏林過一夜，但他們緊緊把握出國遊玩的時間欣賞了當地風光、吃了當地的美食跟享用了德國啤酒，從頭到尾都穿著同樣一套衣服。

他們對於這趟瘋狂旅程感到非常滿意「聚會中乖乖回家的同學們都嫉妒死我們了」、「這個回憶可以拿來說嘴一輩子」。

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