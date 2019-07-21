被媽媽狠批死肥豬 日女狠甩42公斤成健美冠軍

2019-07-21 08:51 香港01 抹茶仔



真希的勵志故事令人動容。圖擷自 @maki.oni.fitness 分享 facebook 「豐滿」、「有肉地」等字眼，往往成為不少肥胖女生的心靈雞湯。要將她們拉回現實並正視健康問題，他人的批評說不定是最直接有效的方法。

早前日本有位女士出席電視節目，分享自己如何由超過90kg的肥婆，花2年半時間變成健美大賽冠軍的勵志故事。

現時是健美大賽冠軍兼健身教練的河本真希小姐曾經是超過90kg的肥婆，她早前於日本電視台節目《ザ！世界仰天ニュース》分享自己蛻變的故事。

因肥胖沒人要

真希表示因為家中是經營Cafe餐廳，從小就已開始暴飲暴食。高中畢業後體重開始迅速增長，高峰期時曾重達94kg（207磅）。

可是她從來不覺得自己是肥妹，只是身材較豐滿，完全沒想過要減肥，結果經常在聯誼會上碰釘子，異性緣可算是零。

父母一句話成減肥動力

某天真希的朋友表示有位當社長的朋友覺得真希瘦下來會很可愛，若她能減30kg的話或許會展開追求。但真希仍堅稱自己是身型豐滿，完全不需要減肥。

在旁的媽媽一聽到有社長對自己女兒有興趣，就馬上敦促真希減肥，更直斥：「你不是豐滿，只是隻死肥豬。」深受打擊的真希便下定決心減肥。

現時真希經常在社交網絡分享自己過往及現今的對比照，更成為魔鬼教練，幫助學員像自己一樣地獄式減肥。

真希盼以自身經歷鼓勵大眾。圖擷自 @maki.oni.fitness 分享 facebook

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