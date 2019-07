號召「火影跑」闖美軍51區找外星人!百萬人響應...發起人:FBI要找我了

2019-07-20 21:35 香港01 記者夏洛特/報導



過往火影跑(Naruto Run)活動。 (Dewyness Youtube 片段截圖) 分享 facebook

美國「51區」(Area 51)向來像都市傳說,被指是研究外星人的基地,不時傳出有外星人被扣押在此的傳聞。有人日前於facebook發起行動,召集網民9月以日本動漫《火影忍者》中的「忍者跑法」集體衝入51區,「就可以跑得快過子彈」,一起去看外星人。惡搞行動意外爆紅,逾181萬人揚言參加,迫得美國空軍發言人回應「隨時準備好保衛美國和其資產」。活動發起人日前終於現身回應,指自己只是開玩笑,沒想過會引起軒然大波,他更開始「淆底」呼籲大家勿當真,「FBI是不是會來找我?我開始有點怕了」。

facebook近日熱傳一個名為「攻佔51區,他們無法阻止我們全部人」(Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us)的活動,號召網民在9月20日於「51區」外星人中心(Area 51 Alien Center)集合,再一起模仿《火影忍者》的主角鳴門跑姿,將身體前傾、雙手向後擺,像忍者一般高速奔跑,指「如果我們做火影跑(Naruto Run),就可以跑得比他們(美軍)的子彈快,來一起看外星人吧」。

火影跑指的是身體向前頃,雙手候擺高速前進。 動畫《火影忍者》劇照 分享 facebook

雖然活動擺明是惡搞,但卻意外引來不少關注,至今已有逾181 萬人聲稱會參加,而另外有逾135萬人表示有興趣。由於反應熱烈,空軍發言人麥克安德魯斯(Laura McAndrews)向《華盛頓郵報》表明,官員留意到有關活動,警告任何嘗試非法闖入軍事設施或軍事訓練區的行為都十分危險,不鼓勵任何人前往訓練美軍的地方,並指空軍隨時準備好保衛美國和其資產。

事件發酵多日,活動背後首腦終於現身,一個名叫羅伯斯(Matty Roberts)的網民指他從沒有想過會活動會如此多人響應,「我6月27日發起行動,本來只是想開玩笑,見過了3天都只有40人左右參加。不料它卻突然爆紅,現在變得很瘋狂」。羅伯斯更開始「打退堂鼓」,希望叫停活動,表示:「我就想,FBI是不是會來找我?我開始有點怕了。」羅伯斯又指活動意念來自一名叫Joe Rogan的播客,他最近訪問了一名自稱在51區做過「逆向研究外星人科技」的人。

「51區」位於內華達州南部,隸屬內利斯空軍基地(Nellis Air Force Base)。1989年開始有傳言,一名自稱是物理學家的美國男子拉扎爾(Bob Lazar)表示,他曾於「51區」工作,研究不明飛行物體(UFO)。同時亦有陰謀論者認為「51區」是扣押外星人的地方,並藏有外星人的科技和墜毀的不明飛行物體。直到2013年,美國政府才透過中央情報局(CIA)的解密文件承認「51區」的存在,但指「51區」只是試飛場地,亦無提及任何外星生物。

