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軍機盤旋韓國瑜農舍上空？ 空軍出面急說明

號召「火影跑」闖美軍51區找外星人！百萬人響應...發起人：FBI要找我了

2019-07-20 21:35香港01 記者夏洛特／報導

過往火影跑（Naruto Run）活動。 （Dewyness Youtube 片...
過往火影跑（Naruto Run）活動。 （Dewyness Youtube 片段截圖）
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美國「51區」（Area 51）向來像都市傳說，被指是研究外星人的基地，不時傳出有外星人被扣押在此的傳聞。有人日前於facebook發起行動，召集網民9月以日本動漫《火影忍者》中的「忍者跑法」集體衝入51區，「就可以跑得快過子彈」，一起去看外星人。惡搞行動意外爆紅，逾181萬人揚言參加，迫得美國空軍發言人回應「隨時準備好保衛美國和其資產」。活動發起人日前終於現身回應，指自己只是開玩笑，沒想過會引起軒然大波，他更開始「淆底」呼籲大家勿當真，「FBI是不是會來找我？我開始有點怕了」。

facebook近日熱傳一個名為「攻佔51區，他們無法阻止我們全部人」（Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us）的活動，號召網民在9月20日於「51區」外星人中心（Area 51 Alien Center）集合，再一起模仿《火影忍者》的主角鳴門跑姿，將身體前傾、雙手向後擺，像忍者一般高速奔跑，指「如果我們做火影跑（Naruto Run），就可以跑得比他們（美軍）的子彈快，來一起看外星人吧」。

火影跑指的是身體向前頃，雙手候擺高速前進。 動畫《火影忍者》劇照
火影跑指的是身體向前頃，雙手候擺高速前進。 動畫《火影忍者》劇照
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雖然活動擺明是惡搞，但卻意外引來不少關注，至今已有逾181 萬人聲稱會參加，而另外有逾135萬人表示有興趣。由於反應熱烈，空軍發言人麥克安德魯斯（Laura McAndrews）向《華盛頓郵報》表明，官員留意到有關活動，警告任何嘗試非法闖入軍事設施或軍事訓練區的行為都十分危險，不鼓勵任何人前往訓練美軍的地方，並指空軍隨時準備好保衛美國和其資產。

事件發酵多日，活動背後首腦終於現身，一個名叫羅伯斯（Matty Roberts）的網民指他從沒有想過會活動會如此多人響應，「我6月27日發起行動，本來只是想開玩笑，見過了3天都只有40人左右參加。不料它卻突然爆紅，現在變得很瘋狂」。羅伯斯更開始「打退堂鼓」，希望叫停活動，表示：「我就想，FBI是不是會來找我？我開始有點怕了。」羅伯斯又指活動意念來自一名叫Joe Rogan的播客，他最近訪問了一名自稱在51區做過「逆向研究外星人科技」的人。

「51區」位於內華達州南部，隸屬內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）。1989年開始有傳言，一名自稱是物理學家的美國男子拉扎爾（Bob Lazar）表示，他曾於「51區」工作，研究不明飛行物體（UFO）。同時亦有陰謀論者認為「51區」是扣押外星人的地方，並藏有外星人的科技和墜毀的不明飛行物體。直到2013年，美國政府才透過中央情報局（CIA）的解密文件承認「51區」的存在，但指「51區」只是試飛場地，亦無提及任何外星生物。

延伸閱讀：

市民「香港人月餅」贈太古廣場員工　讚現港人精神：專業開明理性

任達華被刀刺腹部出血　回看藝人遇襲事件　約翰連儂被狂迷轟4槍

文章授權轉載自《香港01》

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