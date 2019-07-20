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尿尿瞄準馬桶側邊最不會亂噴？ 紫外線揭超噁慘狀

2019-07-20 12:51香港01 記者李納德／報導

實驗用上螢光尿液模仿男性小便，在紫外線燈下，其實濺出了很多尿。（「QS Supp...
實驗用上螢光尿液模仿男性小便，在紫外線燈下，其實濺出了很多尿。（「QS Supplies」影片截圖）
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許多男人自認「神準」，能自信滿滿瞄準馬桶，小便時不濺出尿液。英國公司「QS Supplies」最近做了一項研究，用紫外線檢查男士在馬桶小便時的情況，發現原來無論男士如何「瞄準」，都一定會有肉眼看不見的「尿霧」濺出。不少人相信瞄準近水箱一側的馬桶壁小可以減少濺出，但實驗證明，這反而會反彈出最多的尿霧。研究又發現濺出的尿液最遠能飛到91公分外，很容易就接觸到牙刷或毛巾，認為男人坐著小便才是最有效阻止尿液外濺的做法。

31%男性認為，瞄準近水箱一側的馬桶壁小便最不會濺出，實驗卻發現會造成最多看不見...
31%男性認為，瞄準近水箱一側的馬桶壁小便最不會濺出，實驗卻發現會造成最多看不見的「尿霧」。（「QS Supplies」影片截圖）
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英國公司「QS Supplies」最近訪問了1019名英國及美國市民，調查如廁方式及清潔馬桶的習慣，又用螢光尿液重現男性小便時的流速和拋物線，在紫外線照射下觀察，破解一般人對小便的迷思。

受訪者當中，有69%男性都是站著小便，有31%男性認為，瞄準近水箱一側的馬桶壁小便，可以有效減少尿液濺出及尿液回彈到身上，但模擬結果發現，這會產生最多看不見的「尿霧」。

有29%男性認為應瞄準馬桶水，模擬發現會濺起少量的大尿滴，大多會留在馬桶內，但可防止肉眼難見的尿霧濺出。只有4%男性認為應瞄準近側的馬桶壁，實際上這才是產生最少尿霧和濺尿的方法。

「QS Supplies」測試了數十種流速的尿液，測量尿液可能飛濺距離和範圍，發現尿液最遠可以濺到約91厘米外，有25%受訪者稱他們的牙刷放在這個距離內，而且香港居住環境狹窄，這範圍內應有毛巾、洗手台、蓮蓬頭等。

調查還發現，77%男性會在小便後搖晃下體、有60%男性曾不用手來協助小便、50%男性曾挑戰看自己小便時能「後退多遠」，這些都有機會令尿液四濺。

調查提到一個迷思，男性小便時是否應坐在馬桶，而非「瞄準」馬桶？因為坐下小便才能阻止尿液濺出。不過，有31%的男性都認為坐下小便難以接受，而受訪者中有25%男性，在得知站著小便無論如何都會濺出尿液後，會多嘗試坐下來小便。

延伸閱讀：

內地天秤司機高空小便　尿液飄入工友口中　賠償數字令網民羨慕

泰國列車驚見華裔女子隨地痾尿　流到乘客腳邊　嚇到僧人都退開

文章授權轉載自《香港01》

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