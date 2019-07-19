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日麥當勞推夏季限定杯 網友一轉「kiss」秒變18禁

2019-07-19 21:54聯合新聞網 綜合報導

日本麥當勞為夏季期間氣泡飲推出限定版透明杯，轉一轉就可讓杯面的小情侶kiss。圖...
日本麥當勞為夏季期間氣泡飲推出限定版透明杯，轉一轉就可讓杯面的小情侶kiss。圖擷自／twitter
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只有日本人能超越日本人！日本麥當勞為夏季期間氣泡飲推出限定版透明杯，杯子上印有可愛人物插圖，只要將飲料喝完，轉一轉就可讓杯面的小情侶「kiss（親吻）」。但日本網友卻利用角度不同，讓杯面上的人物升級、擺出「18禁」的不雅姿勢。

這款夏季期間氣泡飲以水果口味為基底，搭配限定設計的透明杯，共有3種情侶插畫，民眾將飲料喝完後，就可以透過轉動杯子拍攝出情侶接吻照。可愛的巧思吸引不少民眾消費後，拍照上傳引發風潮，但有網友故意惡搞，將其中一款女孩與男孩親吻的圖案，往反方向轉，瞬間變成18禁漫畫，還笑稱為「彩蛋」。

從官網可知，這三款氣泡飲分別為藍色的蘋果、紅色的橙汁葡萄柚與黃色的檸檬口味，描繪出夏天又甜又酸的愛情故事，而杯身的兩個人會在飲料喝完後接近、親吻，甚至還可加入蛋捲冰淇淋，為清爽感的體驗更上層樓。

日本網友利用角度不同，讓杯面上的人物升級、擺出「18禁」的不雅姿勢。圖擷自／tw...
日本網友利用角度不同，讓杯面上的人物升級、擺出「18禁」的不雅姿勢。圖擷自／twitter
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日本網友利用角度不同，讓杯面上的人物升級、擺出「18禁」的不雅姿勢。圖擷自／tw...
日本網友利用角度不同，讓杯面上的人物升級、擺出「18禁」的不雅姿勢。圖擷自／twitter
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麥當勞
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