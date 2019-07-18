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你還記得嗎？那個票亭與開分員的時代

不滿兒「只考差一分」被同學嘲笑 越南父持巨棍上門理論

2019-07-18 20:36香港01 記者謝茜嘉／報導

天下父母心，孩子受委屈怎會就手旁觀？越南有一名父親，因為愛兒在全國高中考試與鄰居的孩子相差一分，加上對方又炫耀成績，令他難過得回家哭訴。其父心疼又生氣，於是找鄰居理論，最後演變成兩名父親於街上激動地拿着巨棍及菜刀對峙的情景，幸不久後被警察阻止，無釀成傷亡。

據《中國報》報導，周一（15日）越南警方接獲一宗打架糾紛個案，指兩名男子於街上打到扭作一團，起因只是孩子考試時的一分之差。據了解，二人是鄰居關係，他們的孩子讀同學校、同班級，平日感情要好，會一起上課下課。

只不過近日高中考試放榜，一名男孩比鄰居小孩差一分，而對方又炫耀成績，便難過得回家哭訴，其父不忍愛兒受委屈，一憤之下拿起巨棍，找鄰居出氣。鄰居見對方來勢洶洶，便拿菜刀自衛，變成一場街頭對峙，引來不少市民圍觀。雙方在街上對罵，又不敢真的揮下去，最後被各自老婆拿走武器，然後扭打成一團。

為兒子出氣的父親接受警察問話時解釋：「看我兒子哭得那麼傷心，我很生氣，又不能去打小孩，所以只能去打他爸了。」二人均被警察訓話，並同意和解。

越南有名男孩在全國高中考試與鄰居同學相差一分，加上對方炫耀成績，令他難過得回家哭...
越南有名男孩在全國高中考試與鄰居同學相差一分，加上對方炫耀成績，令他難過得回家哭訴，其父心疼又生氣，於是找鄰居理論。圖擷自香港01
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替兒子出氣的父親接受警察問話時解釋：「看我兒子哭得那麼傷心，我很生氣，又不能去打...
替兒子出氣的父親接受警察問話時解釋：「看我兒子哭得那麼傷心，我很生氣，又不能去打小孩，所以只能去打他爸了。」圖擷自香港01
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文章授權轉載自《香港01》

警察越南放榜
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