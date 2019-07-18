孤獨死悲劇！按時轉帳繳房租 老翁早已死逾十年成木乃伊

2019-07-18 16:45 聯合新聞網 綜合報導



日前在法國發生一起老翁「孤獨死」案件，老翁按時繳房租，卻被房東發現早已死亡多年變成一具乾屍。圖片來源／ingimage 分享 facebook

現今有許多國家都逐漸邁入高齡化社會，「獨居老人」更是我們必須時常關懷的對象，因為他們身旁並沒有親屬朋友的陪伴，一旦發生什麼意外，或許也沒人會注意到。日前在法國就發生一起離奇的老翁「孤獨死」案件，等到房東發現時，老翁早已「孤獨而死」變成一具乾屍。

根據法國《24Matins新聞網》報導，10日一名房東前往自己在南特（Loire Atlantique）的公寓查看時，赫然發現裡頭有一具「乾屍」，甚至呈現木乃伊的狀態，嚇的他趕緊打電話報警。警方到場後，從老翁的信件、雜誌和食物上的日期，推測他應該是在2008年去世，但是在這11年來卻無人知曉。

報導中也提到，這名老翁身邊沒有任何親人，自己獨自一人住在這間公寓裡，房東也從來沒有見過這名老翁，由於每次只要繳房租的時間一到，就會有房租自動匯入戶頭，因此才沒有讓房東察覺有任何異狀，事後才得知，原來老翁生前有設定自動匯款功能，所以才會在死後還會按時繳房租。

事後警方也開始展開調查，指出老翁應該是自然死亡，並將會對遺體進行全面檢查，以準確確認老翁的死亡日期，目前警方也正在尋找這名老翁是否有其他的親人。