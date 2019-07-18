新娘PO網問「伴娘服哪裡醜？」 留言一片倒：真心不騙醜到爆

2019-07-18 12:39 聯合新聞網 綜合報導



婚禮中最美的主角永遠是穿著白紗的新娘本人，伴娘禮服通常只是陪襯。美國一名新娘聽到伴娘嫌棄伴娘服醜後心有不甘，決定將禮服照片PO上網求網友們給個公道。原本想給伴娘一點顏色瞧瞧，沒想到得到的回應一面倒，大家一致覺得伴娘服真心醜到爆。

新娘把婚禮合照放上FB，要臉友們評評理：綠色的伴娘服哪裡醜？圖擷自 每日郵報 分享 facebook

美國佛羅里達一名新娘最近將婚禮中和伴娘伴郎們的合照放上臉書，希望網友們可以對她挑伴娘禮服的眼光評評理，認為禮服跟伴娘所批評的醜根本沾不上邊，還抱怨伴娘的嫌棄讓她覺得很受傷。合照裡伴娘禮服的綠色是她特地挑選的，樣式則由伴娘們各自決定。

據「每日郵報」報導，她的討拍行為招來了反效果，網路上的回應不但不如她想像中的溫暖，反倒更無保留的抨擊。網友們形容綠色的伴娘服「沒有任何人會喜歡」、「伴娘說的沒錯，就是醜到爆」、「綠禮服配紅捧花是哪招」，還要她感謝伴娘「沒有因為禮服這麼醜而逃走」。

除了對綠色表示不屑，眼尖的臉友們還大罵「誰說禮服可以配牛仔靴的」、「那衣服不只顏色醜，也太皺了吧」，對伴娘們全身的裝扮都有意見，甚至開始挑伴郎服的毛病「伴郎們的褲子也明顯的很不合身」。網友們誠實的指出「不好意思啊，『醜到爆』這句話真的很中肯」，要新娘別再耿耿於懷了。