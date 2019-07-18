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為找回愛犬他PO天價懸賞文 網友驚：找到就發大財了

2019-07-18 10:01聯合新聞網 綜合報導

一名男子表示願意將房子送給幫助他找到走失寵物的人。圖／取自The Dodo
一名男子表示願意將房子送給幫助他找到走失寵物的人。圖／取自The Dodo
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寵物走失你願意花多少代價將牠找回？一名住在美國亞利桑那州的男子艾迪（Eddie Collins），不小心讓愛犬走丟，他每天都到當地的收容所，希望可以趕緊找到，但仍沒有下落，於是他決定使出最後手段，在懸賞文上寫著他願意提供房子送給找到珍妮的人。

艾迪4月的時候帶著2歲的吉娃娃珍妮（Jenny）到家附近的加油站，卻在那裡不小心讓珍妮走丟了，他每天都到當地各個收容所查詢，也在居住的鎮上四處張貼海報，甚至拜託朋友在FB社團上幫他發文尋找愛犬，還是一無所獲。

就在最近，艾迪決定提供他擁有的所有財產來換取找到Jenny，現金獎勵之外，他在懸賞文上寫著他願意提供他所擁有的房子，送給幫助他找到珍妮的人。

「對我來說，這跟物質無關，珍妮最重要」，艾迪說，他不能想像沒有珍妮的生活。對他來說，房子只是一件事，而珍妮是另外一件更重要的事，艾迪表示希望他這個巨大的動作可以引起更多人的關注。此外也有不少網友在貼文底下留言看到與珍妮相似的狗，「希望可以早日找到珍妮」、「找到就真的發大財了...」、「真的是很珍貴的朋友」。

日前也有一位男子因愛狗生病需手術，手術費用相當高，因此他決定將他的車子賣掉以拯救愛狗的生命，後來得到一些網友的募款資助，讓愛狗成功進行手術。

艾迪4月的時候帶著2歲的吉娃娃珍妮（Jenny）到家附近的加油站，卻在那裡不小心...
艾迪4月的時候帶著2歲的吉娃娃珍妮（Jenny）到家附近的加油站，卻在那裡不小心讓珍妮走丟了。圖／取自The Dodo
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寵物發大財
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