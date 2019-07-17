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數起餐廳無人卻神秘自燃案件 兇手竟是天婦羅麵衣

2019-07-17 18:20聯合新聞網 綜合報導

餐廳使用天婦羅麵衣碎片以增加壽司口感，沒想到卻是引發火災的兇手。圖擷自ABC N...
餐廳使用天婦羅麵衣碎片以增加壽司口感，沒想到卻是引發火災的兇手。圖擷自ABC NEWS
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美國威斯康辛州日前發生幾場離奇火災，都是餐廳無人卻自燃了起來。調查人員經由監視器調查發現，兇手竟然是日本料理常見的「天婦羅麵衣」。

根據《ABC NEWS》報導，今年4月和5月，分別有三家日本料理店，「Sumo Steakhouse」、「Sushi Bar」和「Takara」發生火警，消防人員從屋頂進入餐廳發現廚房正在燃燒。雖然消防員迅速撲滅火勢，但餐廳仍遭受嚴重損失。

麥迪遜消防局近日發表調查報告，表示火災是由天婦羅麵衣自我燃燒引發的。火災調查員尼爾森（Kara Nelson）透露，由於這些日本料理店會製作天婦羅麵衣灑在壽司上，增加口感。而製作油炸爽脆的天婦羅薄片必需有滴油的步驟。但是製作天婦羅的菜籽油和大豆油，都有自動加熱的傾向，加上這些天婦羅麵衣炸好後，便推疊在鍋子或碗中滴油，致使在一個封閉的環境中無法散熱。一旦到達一定的溫度，便發生火災。麥迪遜消防局公布了監視器影像，確認了火從天婦羅片的碗裡開始燃燒。

尼爾森表示明尼蘇達州（Minnesota）、維吉尼亞州（Virginia）和加拿大也發生過類似的火災事故，只是主要是因為酒精、菸草等而引起。

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