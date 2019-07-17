親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

一個晚上領5萬！清理「受詛咒人偶」 卻發生靈異巧合

2019-07-17 16:38聯合新聞網 綜合報導

日本怪談小說家中山市朗在節目中披露，京都內的某一神社曾經雇人深入山中銷毀被詛咒的...
日本怪談小說家中山市朗在節目中披露，京都內的某一神社曾經雇人深入山中銷毀被詛咒的稻草人偶。圖擷自／blogos
分享

日本怪談小說家中山市朗8日在節目中披露，京都內的某一神社曾經秘密發出一份兼職工作，受雇者僅需一個晚上就可賺足5萬日幣（約1.4萬台幣）的酬金，但工作內容讓許多人打退堂鼓，有從事過的人甚至直呼「我再也不想做這樣的工作了」，因為受雇者必須深入山中銷毀被詛咒的稻草人偶。

據日媒《blogos》報導，中山市朗在深夜節目《スピードワゴンの月曜The NIGHT》分享，京都裡的某個神社曾在去年底招集約4、50人，在晚間9點時於神社集合，並給出超高的5萬日幣報酬，希望受雇者協助宮司（神社的最高級神官）到山中清理被人放置的「詛咒人偶」，同時需要取回被詛咒者的帽子、衣服、手機、相片、頭髮等。

宮司還說「如果認為自己無法勝任這份工作，可以提前離開，到時神社還會額外支付1萬日幣（約3千台幣）的封口費」，並且在結束後幫每個人「驅邪」。由於內容實在太詭異，即便有超高酬金，一半的人依然選擇收下封口費後就離開，而後續發生的靈異事件與驚人巧合也令人不寒而慄。

當時宮司將剩餘的人分為小組，一路上收集近百個稻草人偶，據中山市朗的描述，有人在拔出人偶上的釘子時，疑似聽到淒厲叫聲或感覺有液體濺出；還有一名男子被緊急送醫，並檢查出「胃中殘留3根釘子」，這些經歷也讓受雇者肯定地說「我再也不想做這樣的工作了」。

京都內的某一神社曾經發出一份兼職工作，一個晚上就可賺足5萬日幣的酬金，但必須深入...
京都內的某一神社曾經發出一份兼職工作，一個晚上就可賺足5萬日幣的酬金，但必須深入山中銷毀被詛咒的稻草人偶。示意圖／ingimage
分享

京都靈異
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

店長忌日店門口貓咪趕不走 網友：店長回來了

2019-07-17 15:58

傻眼！她外帶玉米餅回家 打開驚見整顆「起司門鎖」

2019-07-17 14:22

媽媽訂迪士尼蛋糕 店員聽錯變「彩紅小馬大麻派」

2019-07-17 13:00

21歲獻第一次…10天後女友驗孕中獎 網驚：綠綠的

2019-07-17 12:44

影／超髒火車座椅 旅客一拍揚起灰塵雲

2019-07-17 09:58

新娘幸福出嫁！回頭見祖父「獨坐亡妻照前」吃飯秒落淚

2019-07-16 19:09

恩愛71年 夫妻同日死

2019-07-16 18:14

情侶吵架斷青春！17歲網美遭男友斬首殺害 IG曝「斷頭照」：地獄來了

2019-07-16 17:04

媽媽開車女兒坐「車頂充氣泳池」 危險行徑遭警逮捕

2019-07-16 13:34

忙哥哥婚禮沒空陪？她到現場秒崩潰 新郎是男友卻要娶別人

2019-07-16 12:40

影／劇毒章魚放手臂 英男玩命拍片被罵腦殘

2019-07-16 10:44

OL傻把1萬4千元公款丟碎紙機 劇情神展開主管喊請吃大餐

2019-07-16 10:24

「天堂之門」美照攏是假！ 一面鏡子變出清澈湖面

2019-07-15 16:25

他忌妒截肢者 竟拿巨石砸斷左腿活得更自信

2019-07-15 16:16

馬路上出現坑洞無人補 他怒畫一個圖案立刻就修好

2019-07-15 12:33

印度18歲男腦死母心碎幫穿壽衣 驚見兒子流淚「復活」

2019-07-15 11:28

日本人排隊六小時只為一杯珍奶 網友：還不如飛去台灣

2019-07-15 10:33

地鐵上要座位被拒 女乘客脫內褲怒吼「我是女生耶」

2019-07-15 10:33

大陸男烏克蘭娶老婆逆轉人生 今更住大屋有泳池

2019-07-14 21:57
看更多

熱門文章

情侶吵架斷青春！17歲網美遭男友斬首殺害 IG曝「斷頭照」：地獄來了

2019-07-16 17:04

新娘幸福出嫁！回頭見祖父「獨坐亡妻照前」吃飯秒落淚

2019-07-16 19:09

恩愛71年 夫妻同日死

2019-07-16 18:14

貿易戰加劇 文在寅對日本決戰宣言

2019-07-17 00:47

川普又揚言 可能對3250億美元中國商品加徵關稅

2019-07-17 08:26

川普重申 必要時可對另外3,250億美元中國商品課徵關稅

2019-07-17 08:29

川普一連三天單挑四名女性眾議員 竟是這個原因

2019-07-16 22:33

影／員工抱怨靠撿垃圾過活 迪士尼繼承人訪視樂園後氣炸

2019-07-17 11:39

21歲獻第一次…10天後女友驗孕中獎 網驚：綠綠的

2019-07-17 12:44

環時：經濟增速是美兩倍　中共扛得住耗得起

2019-07-16 17:36

日學美打貿易戰 用這招裝無辜 一不小心毀掉WTO？

2019-07-17 10:00

本身是移民之子和移民之孫 川普為何反移民?

2019-07-16 23:11

谷歌與中國合作涉嫌叛國？川普揚言要查

2019-07-16 20:18

川普要司法部長調查Google是否真有叛國行為

2019-07-17 07:47

川普稱「中方迫切望達成協議」陸外交部駁：完全是誤導

2019-07-16 18:36

貿易戰划算？美援助農民8700億 關稅僅增收6500億

2019-07-17 10:42

川普：與習近平不再親近

2019-07-16 23:29

美中貿戰待解 川普：加徵關稅促企業離開大陸

2019-07-17 01:00

陸經濟下滑 專家：即便如此 仍不急於跟美達協議

2019-07-16 23:44

全世界最陡街道「換人做」 到底有多陡？

2019-07-17 15:06

傻眼！她外帶玉米餅回家 打開驚見整顆「起司門鎖」

2019-07-17 14:22

美股自紀錄高點小幅下滑 川普再度升高貿易戰疑慮

2019-07-17 07:02

患罕見遺傳病不自知 健身女教練攝取過量蛋白質腦死亡

2019-07-17 09:50

美經濟穩健 Fed決策詭譎

2019-07-17 00:06

影／超髒火車座椅 旅客一拍揚起灰塵雲

2019-07-17 09:58

川普連槓女議員3天 不認錯還要求道歉

2019-07-17 00:15

媽媽訂迪士尼蛋糕 店員聽錯變「彩紅小馬大麻派」

2019-07-17 13:00

WTO裁定美反補貼稅有違規定 中國可祭制裁因應

2019-07-17 09:44

未成熟的馬鈴薯也有毒！日本13學童集體吐瀉送醫

2019-07-16 20:51

歧視瑞奇馬丁對話外洩 波多黎各民眾怒：總督下台

2019-07-17 00:15

LV老闆竄起 比爾蓋茲首度被擠出彭博億萬富豪榜前二

2019-07-17 09:16

三星新機傳減產 台廠供應鏈將受牽連

2019-07-17 00:53

批中不停手 澳洲電視節目稱新疆是世界最大監獄

2019-07-17 13:19

貿易戰星火未褪 中國連續第3個月減持美債

2019-07-17 10:28

經貿協議 陸：不是單方面訴求 美也有需求

2019-07-17 00:57

母開車被砂塵阻擋視線墜池塘 7歲女兒當場溺斃

2019-07-16 17:17

眾議員新面孔 挨罵四人幫各有爭議

2019-07-17 00:15

美核武在歐洲儲放地 北約相關文件意外露「點」

2019-07-17 10:41

有水和空氣就能生存！北韓嗆美制裁無效

2019-07-16 17:02

影／Google親中叛國？ CNBC：提爾沒證據、誇大其辭

2019-07-17 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top