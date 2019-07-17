一個晚上領5萬！清理「受詛咒人偶」 卻發生靈異巧合

2019-07-17 16:38 聯合新聞網 綜合報導



日本怪談小說家中山市朗在節目中披露，京都內的某一神社曾經雇人深入山中銷毀被詛咒的稻草人偶。圖擷自／blogos 分享 facebook

日本怪談小說家中山市朗8日在節目中披露，京都內的某一神社曾經秘密發出一份兼職工作，受雇者僅需一個晚上就可賺足5萬日幣（約1.4萬台幣）的酬金，但工作內容讓許多人打退堂鼓，有從事過的人甚至直呼「我再也不想做這樣的工作了」，因為受雇者必須深入山中銷毀被詛咒的稻草人偶。

據日媒《blogos》報導，中山市朗在深夜節目《スピードワゴンの月曜The NIGHT》分享，京都裡的某個神社曾在去年底招集約4、50人，在晚間9點時於神社集合，並給出超高的5萬日幣報酬，希望受雇者協助宮司（神社的最高級神官）到山中清理被人放置的「詛咒人偶」，同時需要取回被詛咒者的帽子、衣服、手機、相片、頭髮等。

宮司還說「如果認為自己無法勝任這份工作，可以提前離開，到時神社還會額外支付1萬日幣（約3千台幣）的封口費」，並且在結束後幫每個人「驅邪」。由於內容實在太詭異，即便有超高酬金，一半的人依然選擇收下封口費後就離開，而後續發生的靈異事件與驚人巧合也令人不寒而慄。

當時宮司將剩餘的人分為小組，一路上收集近百個稻草人偶，據中山市朗的描述，有人在拔出人偶上的釘子時，疑似聽到淒厲叫聲或感覺有液體濺出；還有一名男子被緊急送醫，並檢查出「胃中殘留3根釘子」，這些經歷也讓受雇者肯定地說「我再也不想做這樣的工作了」。