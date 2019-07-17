媽媽訂迪士尼蛋糕 店員聽錯變「彩紅小馬大麻派」

2019-07-17 13:00 聯合新聞網 綜合報導



本以為媽媽訂的是海洋奇緣造型蛋糕，沒想到打開來上面竟畫著一片大麻。圖擷自 戴維斯臉書 分享 facebook

生日時常收到許多驚喜大禮，然而這個驚喜可會讓收到的人不知如何反應。美國喬治亞州一名女子正準備慶祝她的25歲生日，媽媽為她訂做一份海洋奇緣「Moana」的蛋糕，沒想到因為店員疏失，將「Moana」聽成大麻「Marijuana」，結果竟收到一份「大麻蛋糕」。

美國FOX新聞報導，戴維斯（Kensli Taylor Davis）2日在臉書上貼出照片，和網友分享她在生日當天收到的蛋糕。戴維斯表示，因為她是海洋奇緣的粉絲，於是媽媽向蛋糕店訂購一個海洋奇緣造型蛋糕，但店員卻誤將訂單聽成大麻，結果便收到一個畫有大麻，及一隻綠色彩虹小馬抽著菸的蛋糕。

雖然店員在得知後第一時間向戴維斯一家道歉，但她們並不生氣，反而覺得十分好笑。戴維斯在臉書寫道：「應該不難看出他們聽成大麻了吧。」並加上大笑的標點符號，同時表示蛋糕還不錯吃。事後她接受當地媒體採訪時說：「店員會聽成大麻，應該是因為我們來自南喬治亞而且有點口音吧。」

這篇發文一出也讓網友大笑，並有超過一萬四千次的分享，然而製作這份蛋糕的店員卻無法感受相同氣氛。製作這份蛋糕的沃克（Cassandra Walker）被甜點店開除，她表示當下她的老闆看著她做完這份蛋糕也沒有阻止她，如今卻突然開除她，「我還有兩個女兒要養，還有車子要修，這對我來說並不有趣。」

這家甜點店受訪時則表示，這一切都只是一個誤會，並讓沃克回來工作，但沃克拒絕甜點店的提議，以表達她對店家處理方式的不滿。

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