21歲獻第一次…10天後女友驗孕中獎 網驚：綠綠的

2019-07-17 12:44 聯合新聞網 綜合報導



越南一位21歲男孩與交往兩周的女友發生關係，10天後女友傳訊說懷孕了。圖／取自越南媒體 分享 facebook

情侶間交往可能會意外懷孕！最近，越南一位21歲男孩分享了他的故事，並希望得到網友的建議。他表示與人生中第一個女友發生親密行為，沒想到10天後女友傳來一張「兩條線」驗孕棒照片，告知「我有了」，令他不知所措，急忙上網求救「我現在該怎麼辦呢？」

據越南媒體報導，越南一名男孩單身21年，現任女友是初戀，女友一直都是自己的理想情人，大約2周前開始約會，每天沉浸在愛情的滋潤裡也將初夜獻給對方，不料10天後女友傳來一張驗孕棒的照片，上面可以看到驗孕棒上是「兩條線」顯示是懷孕，錯愕的他只能緊張地求助網友。

許多網友看完後紛紛留言， 「孩子就是你的啦！別想太多」、「恭喜！當爸爸了」、「這麼年輕就當爸爸，好好想清楚再生吧」，但也有人覺得好像哪裡不對勁，「有種綠綠的感覺」、「才交往2週就有小孩，這個進度也太誇張了吧」、「一發就中？確定是你的嗎」、「這可能是一個殘忍的詐騙現場」、「我不忍心多說什麼了」。

不過，也有人認為驗孕棒可能不準確，還是要到醫院檢查，還有很多人提出具體計算，原PO若在女方排卵當天發生性行為，女方確實有可能懷孕，「算了一下，的確有機會」、「這應該是你的孩子沒錯」，不過交往短短兩周就有孩子，該文章仍在越南社群上受到熱烈討論。