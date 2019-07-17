傻眼！她外帶玉米餅回家 打開驚見整顆「起司門鎖」

2019-07-17 14:22 聯合新聞網 綜合報導



日前美國一名女子開車到國際連鎖速食餐廳Taco Bell外帶一份起司墨西哥玉米餅，回家一打開，竟發現疑似門鎖的球狀物體被黏稠的起司包覆著。該名女子立即致電向店家反映，原先店家堅持不可能並掛她電話，直到反覆打了10次後，店家才道歉坦承疏失並給予補償。

外帶玉米餅，發現疑似門鎖的球狀異物。圖擷自 Facebook 分享 facebook

家住紐約洲的女性珊特(Eve Saint)將照片上傳Facebook，並表示當日開車前往Taco Bell的Fishkill門市，在得來速(Drive-thru)排隊等了45分鐘，買到一份起司墨西哥玉米餅。

結果回家一打開，卻在濃稠的起司中看到疑似門鎖的奇怪物體，珊特立即打了電話向客服反映，但對方一聽直呼「不可能」甚至稱她為騙子後，便把電話給掛了。

珊特反覆打了10通電話，最後店家才坦承疏失向珊特道歉，也承諾會調查到底，並先贈送免費的玉米餅兌換券。

根據Hudson Valley Post報導，經仔細查證後，這個疑似門鎖的奇怪物體，其實是店內製作捲餅、玉米餅所使用的「熱起司醬機」的醬汁出口，其形狀如同門鎖一般。日前Taco Bell發言人表示「本公司非常嚴肅地看待這起客訴事件，該門市正在調查事發原因，將盡力彌補該名顧客權益。」