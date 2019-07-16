親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

轉傳蘇貞昌影片 調查局前高雄副處長遭拔官記大過

嗆柯P說謊成性 王世堅：柯向郭招手 郭柯配願當老二

新娘幸福出嫁！回頭見祖父「獨坐亡妻照前」吃飯秒落淚

2019-07-16 19:09香港01 記者向樂高／報導

當新娘和賓客吃飯時，突然看到祖父一人坐在那張椅子前面，和祖母的照片一起吃飯，讓她...
當新娘和賓客吃飯時，突然看到祖父一人坐在那張椅子前面，和祖母的照片一起吃飯，讓她不禁落下淚來。 圖擷自Twitter
分享
婚禮是快樂時刻，不過如果最心愛的人不在身邊一同分享，是一件令人難過又遺憾的事。美國女子莎拉（Sahrah Elswick）在自己婚禮上特別放了一張空椅子，上面貼滿了自己和丈夫生命中最重要的人的照片，當中包括她已過世的祖母。就在她和賓客吃飯時，突然看到祖父獨自一人坐在那張椅子前面，和祖母的照片一起吃飯，看到爺爺孤獨的背影讓她不禁落下淚來。

美國西維吉尼亞州（State of West Virginia）的新娘莎拉本月6日舉行婚禮，而莎拉的祖母芭芭拉已在2017年5月因病去世，為了紀念深愛的祖母，她決定讓祖母「見證」她結婚的重要日子，莎拉於是在婚禮中特別擺設了一張椅子，上面貼滿自己和丈夫已過世家人的照片，包括她的祖母芭芭拉，並寫上「我們知道如果天堂沒有那麼遙遠，你們今天應該都會在這裏。」

婚禮儀式之後，當莎拉和前來祝賀的賓客一起吃飯、聊天時，莎拉無意間看到祖父比利（Billy Gray）一個人坐在椅子前默默吃飯，面對着已離世的祖母照片。這個畫面讓她淚流滿面，更表示「我的心都碎了，他們之間的愛是如此純潔且長久。」

莎拉將祖父的背影拍下，並在twitter上分享，感動了很多網民。不少網民紛紛表示「好深情的老爺爺」、「爺爺是這世上最棒的男人」、「希望你能擁有一段幸福美滿的婚姻，就像你的祖父母一樣」。

美國西維吉尼亞州的新娘莎拉（左）本月6日舉行婚禮，而莎拉的祖母芭芭拉已在2017...
美國西維吉尼亞州的新娘莎拉（左）本月6日舉行婚禮，而莎拉的祖母芭芭拉已在2017年5月因病去世。 圖擷自Twitter
分享

延伸閱讀：

【LGBT】美國男自製彩虹口號橫額貼車尾　鼓勵他人支持同志平權

【無忘婚前承諾】日本新郎花8個月親製婚紗送老婆　網民讚超浪漫

文章授權轉載自《香港01》

婚禮婚姻結婚
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

情侶吵架斷青春！17歲網美遭男友斬首殺害 IG曝「斷頭照」：地獄來了

2019-07-16 17:04

恩愛71年 夫妻同日死

2019-07-16 18:14

媽媽開車女兒坐「車頂充氣泳池」 危險行徑遭警逮捕

2019-07-16 13:34

忙哥哥婚禮沒空陪？她到現場秒崩潰 新郎是男友卻要娶別人

2019-07-16 12:40

影／劇毒章魚放手臂 英男玩命拍片被罵腦殘

2019-07-16 10:44

OL傻把1萬4千元公款丟碎紙機 劇情神展開主管喊請吃大餐

2019-07-16 10:24

「天堂之門」美照攏是假！ 一面鏡子變出清澈湖面

2019-07-15 16:25

他忌妒截肢者 竟拿巨石砸斷左腿活得更自信

2019-07-15 16:16

馬路上出現坑洞無人補 他怒畫一個圖案立刻就修好

2019-07-15 12:33

印度18歲男腦死母心碎幫穿壽衣 驚見兒子流淚「復活」

2019-07-15 11:28

日本人排隊六小時只為一杯珍奶 網友：還不如飛去台灣

2019-07-15 10:33

地鐵上要座位被拒 女乘客脫內褲怒吼「我是女生耶」

2019-07-15 10:33

大陸男烏克蘭娶老婆逆轉人生 今更住大屋有泳池

2019-07-14 21:57

日本10歲男童稱學校無用 輟學在家做YouTuber

2019-07-14 15:59

打卡聖地別亂入? 西伯利亞污染的「網美廢物湖」

2019-07-13 11:00
看更多

熱門文章

OL傻把1萬4千元公款丟碎紙機 劇情神展開主管喊請吃大餐

2019-07-16 10:24

麥肯錫報告：世界各國愈來愈仰賴中國 但中國恰巧相反

2019-07-15 20:01

驚！義大利警方突擊極右派組織 查獲「空對空飛彈」

2019-07-16 10:11

川普推文示威 貿易戰重挫中國經濟成長

2019-07-15 21:12

川普再轟少數族裔女議員！嗆「不爽就儘管滾蛋」

2019-07-16 09:09

川普政府採取行動干預美元 可能性增高

2019-07-16 06:40

凶手抓到了！希臘農夫疑企圖性侵 殺害美科學家

2019-07-16 11:20

日韓貿易戰火燒 韓企進入緊急狀態

2019-07-16 00:05

伊朗無人「炸彈船」可將英艦炸個大洞 幸好被沙國發現

2019-07-16 14:51

忙哥哥婚禮沒空陪？她到現場秒崩潰 新郎是男友卻要娶別人

2019-07-16 12:40

不在乎財報季 美股指數再創新高

2019-07-16 05:27

情侶吵架斷青春！17歲網美遭男友斬首殺害 IG曝「斷頭照」：地獄來了

2019-07-16 17:04

貿易戰新局勢…美企撤離中國 「不會再回去了」

2019-07-15 23:56

網轟殘忍！情侶在非洲獵殺獅子 屍體旁熱吻留念

2019-07-16 13:41

不聽美國的 菲律賓仰賴華為和中國電信打造電信未來

2019-07-16 11:25

影／硬闖51區！臉書惡搞活動竟吸百萬響應 美軍說話了

2019-07-16 16:38

川普上任來最歧視言論 嗆少數裔女議員「回你們國去」

2019-07-15 22:38

川普考慮開除商務部長羅斯

2019-07-16 00:08

貿易戰新局勢…全球經濟 愈來愈依賴中國

2019-07-16 01:16

詭異銅像現身鄉間小路 揭真相「媽媽一定會生氣」

2019-07-16 12:53

50年後再拚登月 NASA這次為何堅持「女士優先」？

2019-07-16 11:00

川普種族歧視劣跡斑斑 白宮百年來前所未見

2019-07-15 22:56

恐受非人道待遇 捷克回絕北京要求引渡台籍電信詐騙犯

2019-07-16 09:04

影／劇毒章魚放手臂 英男玩命拍片被罵腦殘

2019-07-16 10:44

美股再創新高 科技股走強 財報季拉開序幕

2019-07-16 06:38

亞洲電子支付 擊敗信用卡

2019-07-16 00:11

誰丟臉誰無知？大陸外交官 推特論戰美國前國安顧問

2019-07-16 11:45

在美碰壁進軍歐洲 華為將投資義大利31億美元

2019-07-16 05:19

路透：中方還未開始大買美國農產品 川普越來越失望

2019-07-16 14:30

川普嗆少數族裔女議員：回你們母國去

2019-07-15 23:37

演都懶得演！川普宛如歧視化身

2019-07-15 23:41

媽媽開車女兒坐「車頂充氣泳池」 危險行徑遭警逮捕

2019-07-16 13:34

午夜牙醫從停車場返家 被非裔暴力搶劫...4顆牙被打落

2019-07-16 15:30

債市好矛盾：歐洲高收益債券殖利率竟也淪為負值

2019-07-16 01:08

少數族裔女議員開記者會：川普推白人國家主義 應彈劾

2019-07-16 10:03

20歲女插畫師鼓勵「甩掉男友」 T恤和托特包大熱賣

2019-07-16 14:24

IKEA將關閉在美國唯一工廠 改在歐洲生產比較經濟

2019-07-16 11:26

有技術問題！印度登月急喊卡

2019-07-15 23:50

環時：經濟增速是美兩倍　中共扛得住耗得起

2019-07-16 17:36

泰國軍事統治結束 帕拉育辭軍政府領袖續任總理

2019-07-15 22:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top