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忙哥哥婚禮沒空陪？她到現場秒崩潰 新郎是男友卻要娶別人

2019-07-16 12:40聯合新聞網 綜合報導

印度旁遮普省一名男子庫馬爾（Jaskaran Kumar），向女友聲稱自己要忙著處理「哥哥的婚禮」，因此會非常忙碌，沒有太多時間陪伴女友。但庫馬爾行跡詭異，讓女友覺得其中大有文章，決定偷偷跑到婚禮現場觀看。不料到了婚禮現場，根本沒有什麼男友的哥哥，反倒目睹自己的男友成了別人的新郎，而新娘則是一名陌生女子。為此她當場情緒失控大鬧婚禮現場，讓這樁婚事泡湯。

女友曬出和庫馬爾的合照。 圖擷自Desiblitz
女友曬出和庫馬爾的合照。 圖擷自Desiblitz
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外媒報導，庫馬爾和女友已經交往一年半，但他近期突然拋出一句「要幫忙準備哥哥婚禮，會很忙可能沒時間陪妳」。女友覺得庫馬爾態度怪怪的，加上行為可疑，於是決定自己偷偷到婚宴現場一探究竟。沒想到抵達現場一看，竟發現新郎是自己的男友，手中牽的卻不是自己。目擊心碎的一幕，讓她在現場崩潰大鬧，當場戳破庫馬爾的劈腿渣男行徑。

她詳細的說明和庫馬爾相戀的細節，告訴大家庫馬爾曾帶她去杜拜度假，甚至早就已經見過男方的家長。悲情的女友更秀出和庫馬爾的合照，證實她所說的並不是謊言。在婚宴現場的每個人聽到這番話，都不敢置信。

女友一公開合照，新郎庫馬爾眼看紙包不住火，才承認的確有這段戀情，坦言自己劈腿。新娘家人得知真相後，立刻要求停止結婚典禮，更直接報警找來警察。女方家長雖然最後決定不追究庫馬爾的行為，但婚禮已宣告泡湯。

婚禮印度杜拜警察
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