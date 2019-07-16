OL傻把1萬4千元公款丟碎紙機 劇情神展開主管喊請吃大餐

2019-07-16 10:24 聯合新聞網 綜合報導



看著碎紙機銷毀機密文件的過程很療癒？若是一時恍神把白花花的紙鈔放進去，肯定會把人逼瘋。在韓國有名OL，把裝有55萬韓幣(約新台幣1萬4千元)的公款信封袋丟入碎紙機，不到幾秒，11張面額5萬韓元的鈔票變成一堆廢紙。女員工急得上網求救，查到至少要拼回8成才有辦法兌換。在「金錢的驅使」下，花了一個月崩潰狂拼，還原度達到95%，還讓主管佩服到打算請她吃一頓大餐。

女員工把紙鈔丟入碎紙機，成了一團廢紙。 圖擷自 82cook 分享 facebook

韓國有一名OL在網路上分享自己的職場奇葩經驗，上班時在整理公司的錢和發票，竟然一個不注意就把裝有公款的55萬韓元丟進碎紙機，眼睜睜的看著鈔票變成一團廢紙。上網查詢後，得知至少要拼回8成才能夠兌換新鈔，於是她決定展開每天拼鈔票的生活，下班跟周末都努力「加班」。

在一個多月的期間裡，她為了把這團廢紙變成可以用的鈔票，累到肩膀上貼滿痠痛貼布，眼睛太乾還不停猛點眼藥水。身旁丈夫和女兒都替她加油打氣，其中原本說好要幫忙的女兒，才拼沒多久就決定放棄。一個月之後，靠著過人的意志使出「洪荒之力」，終於把所有鈔票都拼湊完成，還原度高達95%，順利到銀行兌換成新鈔。

原po事後更新文章，表示自己把鈔票還原到95%，科長得知後相當佩服，坦言以為她會中途放棄。原本只是在一旁加油，現在決定要請她吃一頓飯。故事的結局讓女網友直呼「簡直是人生勝利」。網友看到劇情神展開，留言大讚「姊姊可以去破案了」、「還有什麼是做不到的」、「還是科長比較可靠」。有人更直接點出關鍵在於錢，「錢的力量促使她拼完的，換成拼圖可能早放棄了」。