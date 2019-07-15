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「天堂之門」美照攏是假！ 一面鏡子變出清澈湖面

2019-07-15 16:25聯合新聞網 綜合報導

印尼峇里島知名景點「天堂之門」，美麗的湖面不過是一面「鏡子」製造的效果。圖擷自P...
印尼峇里島知名景點「天堂之門」，美麗的湖面不過是一面「鏡子」製造的效果。圖擷自Polina Morinova推特
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印尼峇里島知名景點「連普揚寺（Pura Lempuyang）」，寺內的「天堂之門（Gates of Heaven）」，兩個巨大石柱在清澈的湖面上，顯得相當雄偉夢幻，是許多人爭相拍照的景點，但其實這一切，不過是當地業者利用「鏡子」創造出來的假象。

英國《獨立報》報導，天堂之門每年吸引眾多名旅客前往，許多人都想模仿網路上，站在兩個石柱間，湖面清澈反射出天空倒影的照片，但旅客真正抵達景點後，往往會因為它與Instagram上的美麗照片相差甚遠感到失望。湖面所在之處其實是草地，而清澈的湖水是用鏡子創造的效果。

也因此，天堂之門在知名旅遊評論網「Trip Advisor」上，多出許多一星及二星的評價，並有許多人留下「假景點」的評語，有網友就留言：「沒有後製，大部分的照片看起來就很普通。」還有一則評論說：「寺院大門配上火山的背景挺棒的，然而你不得不排個半小時的隊，然後掏錢讓一個整天坐在那裡的傢伙幫你拍照。」

就連《財富》雜誌（Fortune Magazine）編輯寶琳娜（Polina Morinova）也在個人推特上po出照片，揭露天堂之門美照的「真相」，並在發文中寫道：「這證明了Instagram的影響力如何毀掉一切。」並說自己的美夢在她發現湖面不過是一片玻璃時都碎了。

天堂之門有專門幫忙拍照的人，他們向遊客收費，並只要用手機及一面鏡子就完成拍攝。圖...
天堂之門有專門幫忙拍照的人，他們向遊客收費，並只要用手機及一面鏡子就完成拍攝。圖擷自Polina Marinova推特
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印尼峇里島照片
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