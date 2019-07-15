他忌妒截肢者 竟拿巨石砸斷左腿活得更自信

2019-07-15 16:16 聯合新聞網 綜合報導



網友約翰患有身體完整性認同障礙，因此，他非常討厭自己的左腿。示意圖／Ingimage 分享 facebook

在國外有名網友約翰（John）分享自己截肢的經歷，他表示從小到大都很討厭自己的左腿，每當看到截肢者時，他總是羨慕著他們的生活，直到約翰20多歲，他下定決心拿巨石砸爛左腿，當他成功截肢時，他感到前所未有的美好及快樂，醫師指出，約翰其實得了「身體完整性認同障礙」。

根據《每日郵報》報導，身體完整性認同障礙（Body Integrity Identity Disorder，BIID）是一種罕見疾病，患者會對自己的身體及外在形象產生一種分裂的渴望，換言之，患者會認為自己身上的某部分是多餘的，他們覺得將「多餘」的部分切除，才是健康的狀態。

而網友約翰在論壇《Reddit》上分享自己的故事，事情發生在13年前，約翰一直忌妒截肢者，因為截肢者仍然可以慢跑、徒步旅行、開車，他認為如果用單腳做上述這些事情會更有趣。因此，他選擇在靠近醫院的大樹下，拿起巨大的岩石砸爛左腿，並到醫院進行截肢手術。

手術後的約翰成功變成截肢者，他告訴周遭親友及妻子，他的左腿是在一次攀岩中不慎被壓斷，隱瞞自己患有身體完整性認同障礙的事實。現在的約翰享受他人的異樣眼光，並直呼「單腿讓我看起來更性感」，對於現在的生活感到滿意且更有自信。

不過，蘇黎世大學醫院神經心理學主任彼得·布魯格爾（Peter Bruggel）教授，針對約翰的行為進行批評，他認為約翰此舉可能會觸犯法律，彼得表示「通常截肢者的手術、義肢會有保險理賠，約翰可能會面臨到詐領保險金的嫌疑」。