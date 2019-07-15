印度18歲男腦死母心碎幫穿壽衣 驚見兒子流淚「復活」

2019-07-15 11:28 聯合新聞網 記者安祖娜／報導



一名18歲印度男子上月染病昏迷，醫生曾判定他已成為植物人，其母為他準備後事時，突然發現他流淚「復活」。圖擷自 Ashish Pandey推特 分享 facebook

雖說「人死不能復生」，但印度近日卻發生一宗死人「復活」事件！當地一名18歲男生早前患上登革熱及肝炎，昏迷一周後被醫生判定為腦死亡，其媽媽傷心欲絕，要求將兒子連同呼吸機帶回家中，陪同兒子走到人生盡頭。當媽媽為兒子穿上壽衣，並準備為他移除儀器時，竟發現兒子眼角流下眼淚「復活」。男生數日後甦醒，且能與家人談話，令他們相當驚奇，主診醫生則以「奇蹟」去形容事件。

居於印度南部泰倫迦納邦（Telangana）蘇里亞佩特鎮（Suryapet）的大學生嘉藍（Gandham Kiran）上月因發高燒及嘔吐送院，18歲的他證實患上登革熱及黃疸症，更被驗出是乙型肝炎帶菌者。入院2天後，醫生建議他轉至另一醫院治療，惟其病情轉差，其後陷入昏迷，至本月3日，嘉藍被判定腦死，進入植物人狀態。

嘉藍的媽媽薩達瑪（Saidamma）得知噩耗後非常難過，決定將兒子連同維持生命的儀器帶回家中，讓他於熟悉的環境中走完人生路。家人傷心地為嘉藍預備後事，當薩達瑪為兒子穿上壽衣，準備截斷儀器時，竟然發現嘉藍的眼角突然流下眼淚，又驚又喜的她即時叫家人代為聯絡醫生。

醫生檢查後，證實嘉藍的脈搏仍持續跳動，慶幸家人沒有移除醫療儀器，並以「奇蹟」去形容事件。3天後，嘉藍更從昏迷中甦醒，薩達瑪稱，兒子醒後「開始和我們說話，雖然音調很低」，目前嘉藍已經出院，並正按照醫生的指示繼續接受治療。

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文章授權轉載自《香港01》