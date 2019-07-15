地鐵上要座位被拒 女乘客脫內褲怒吼「我是女生耶」

2019-07-15 10:33 聯合新聞網 綜合報導



女子要求乘客讓座給她，竟以裸下體的方式強硬表達自己的性別。圖擷自 Facebook 分享 facebook

當搭乘大眾運輸工具被要求讓座時，你的反應會是什麼呢？在《Интересная Москва》網站上流傳幾張圖片，有名女乘客搭乘地鐵時要求其他乘客讓座給她，在無人願意讓座的狀況下，女乘客竟然將自己的裙子掀開並脫下內褲，露出裸露的下半身直嗆「我是女生欸」，這一幕被網友拍下來並在網路上掀起熱烈討論。

近日，在俄羅斯的社群網站上有篇文章吸引大眾目光，目擊者表示他認為該名女子是女權主義者，因為當時女子上車後，要求身邊的乘客讓座給她，而乘客詢問女子「為什麼我要讓座給妳，給我一個理由吧」，下一秒女子掀起裙子，將內褲脫到膝蓋處，指著私密處表示「這個理由可以嗎？因為我是女人」。

乘客見女子瘋狂舉動紛紛傻眼，不過也沒人讓座給她，女子就這樣光著屁股靠在門邊，從照片中看到，女子的臀部緊貼著車門旁玻璃，雙腳夾緊怒氣沖沖的直視前方，就算沒人讓座也不願將褲子穿起來，而準備上車的乘客也被女子瘋狂行徑，嚇的不敢進車廂。

網友看了紛紛留言「肉眼可以看出這個人生病了」、「她顯然病了需要幫助」、「警察為什麼不因擾亂公共秩序而拘留女孩？為什麼不檢查她的精神狀態」；也有網友針對目擊者談到女權主義的偏見表達不滿「一個女權主義的女孩畢竟是猜測，而不是她的說法」、「這種不恰當的行為與女權主義有什麼關係」。