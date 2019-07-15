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日本人排隊六小時只為一杯珍奶 網友：還不如飛去台灣

2019-07-15 10:33聯合新聞網 綜合報導

日本網友貼出照片，一家新開幕的珍珠奶茶店，買一杯珍珠奶茶竟要等6小時。圖擷自オル...
日本網友貼出照片，一家新開幕的珍珠奶茶店，買一杯珍珠奶茶竟要等6小時。圖擷自オルタ絶望せよbot推特
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日本珍珠奶茶風潮繼續延燒，絲毫沒有減退的趨勢。12日日本一名網友在推特上po出一張照片，照片標題寫著「它增加了」，畫面中見名古屋高島屋店員貼出公告，寫著「從這裡開始是隊伍最後，等待時間約六小時」，而圖片中所販賣的商品，便是珍珠奶茶。

網友「オルタ絶望せよbot」12日在推特發表這張照片，但這不是他po出的第一張。稍早之前原po貼出一張「等候時間約是五小時」的照片，原po那時寫下「為了一杯珍奶要花這麼多時間很不可思議，我沒辦法。」還說自己沒辦法等下去。於是先到其他地方去晃晃，怎知五個小時後再回來，排隊時間從五小時變成六個小時。

照片一出被上萬名網友轉發，其中有網友說，要排六個小時還不如去台灣買，「就算去台灣買珍奶也不用花五個小時。」更有神人直接將從高島屋到台灣手搖飲料店的交通時間計算出來，合計大約七小時，並說：「如果我有時間在這裡，我會選擇去台灣。」

另外，有網友驚訝珍珠竟然可以引起這麼大的風潮，需要排五、六個小時才買的到，也有人說日本人就是喜歡跟風，容易因為限量商品或流行而一窩蜂去買。事實上，這間新開在高島屋的珍奶店並非個案，下方就有留言貼出其他在名古屋當地的手搖飲料店，也都需要排兩到三個小時。

手搖飲料珍珠奶茶名古屋
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