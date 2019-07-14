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大陸男烏克蘭娶老婆逆轉人生 今更住大屋有泳池

2019-07-14 21:57香港01 記者卓柏安／報導

梅愛偲已經落地生根，與妻子達莎梅育有一女，生活幸福。（梅愛偲微博圖片）
梅愛偲已經落地生根，與妻子達莎梅育有一女，生活幸福。（梅愛偲微博圖片）
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梅愛偲」這個名字你可能不記得，但相信大家都有印象一名內地男子到烏克蘭留學後，與當地女子結婚成家立室，再然後憑一張妻子穿內衣搓餃子皮的照片在網上爆紅。沒錯，梅愛偲就是他，近日他與妻子達莎梅（從夫姓後改名梅妲莎）又再成為網民討論話題，皆因他日前上載了自己家豪華泳池的照片，指妻子帶來了好友游水，令人十分羨慕！

梅愛偲來自山東，本身高考只有320分，在內地未能升讀大學，學習一個月左右的俄文之後就到烏克蘭留學。留學期間認識了當時只有17歲的達莎梅，18歲之後她就嫁給梅愛偲。最後梅愛偲更落地生根，在烏克蘭做起生意來，更買地起大屋，從一個讀書不成的廢青「驚天逆轉」成人生贏家。

不過說起梅愛偲的「成名之作」，要數他在2014年於微博上載妻子身穿內衣褲，在廚房搓餃子皮的性感照片。該張照片清楚看到梅愛偲的妻子身材姣好，羨煞所有網民。

梅愛偲成為網紅，登上人生巔峰之後，仍然記得遠在歐亞大陸另一端的中國。他創辦了一個跨國相親俱樂部，安排中國和烏克蘭的男女相親，更教烏克蘭女子中文，令她們可以嫁到中國。梅愛偲曾表示他們的相親成功率很高，已經撮合不少人，更會探訪嫁到中國的女子，了解她們的生活。

幾年之後梅愛偲仍然領導着人生勝利組，更與妻子育有一個可愛的女兒。梅愛偲的微博依舊受到網民關注，他不時上載妻子與女兒的生活照片。最近他就分享自己家中的泳池終於完工了，所以妻子請來好朋友遊水，梅愛偲更形容他的家「一下成了女兒國」。

網民看到梅愛偲的照片之後，都大呼「人生贏家」、「太幸福了」、「爽歪歪」、「這生活太舒服了」，甚至尊稱梅愛偲為「梅總」，可見其地位之高。有人笑指，在家中建泳池「根本是梅愛偲的陰謀」。

梅愛偲當年上載妻子達莎梅穿內衣搓餃子的照片，知名度一下子大大提高成為網紅。（資料...
梅愛偲當年上載妻子達莎梅穿內衣搓餃子的照片，知名度一下子大大提高成為網紅。（資料圖片）
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延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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