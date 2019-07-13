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女優下體流綠汁他咬牙上工… 清水健爆AV界新規「開拍前氣味檢查」

2019-07-13 08:32香港01 記者夏洛特／報導

日本AV產業可謂亞洲之最，不過隨去年相繼有女優傳出感染性病後，男優女優拍攝前都要身體檢查，確保雙方健康。早前已「升格」為男爵的AV天王清水健，近日於Twitter爆出AV界新規定，就是繼今年4月開始的目視檢查私處後，新增了氣味檢查，開拍前要先給其他演員或導演聞下體，以確保沒有異味及明顯病徵。清水同時放了數張衝擊視覺的圖片，直言「真的喜歡這個感覺瘋狂的圈子」。

清水健早前於Twitter上傳2張圖片，只見全裸的他擺出不同姿勢，讓一名男子用鼻貼近其下體，他亦露出尷尬表情。他解釋其實日本AV界實施了一項新規定，演員在開拍前必須給其他演員或是AV導演聞一聞私處，以確保無異味。他指：「這可能是考慮到女優的感受顧慮，真的喜歡這個感覺瘋狂的業界。」

原來早在今年4月，清水健已分享過多張全裸演員互相用電筒及肉眼檢查對方下體的拍攝現場花絮照片，在拍攝前除了要提交最近一個月內的性病檢測報告，以證自己身體健康之餘，臨場都要作多次檢查，看看演員下體有沒有異常分泌物及不對勁的地方，例如有濕疣、疱疹、陰蝨等。男女優要互相檢查之餘，假若拍攝涉及3人或以上，亦有可能出現男優替男優檢查的畫面。如果男優未能交出檢查報告就不能參與拍攝。

過去清水健亦曾在節目分享自己的血淚史，指跟他做對手戲的女優忘了帶健康診斷書到拍攝現場，他被迫硬著頭皮開拍，結果看到女優下體流出綠色分泌物，及有壞掉海鮮的氣味，直到拍攝後期才得知女優原來患有淋病和梅毒，他馬上用漱口水清潔，幸好沒受感染，但他指與他一起拍攝的一名男優，他自那一次過去就再沒有見過對方，事件讓他印象深刻。

男優清水健。 圖擷自AV男爵しみけん
男優清水健。 圖擷自AV男爵しみけん
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文章授權轉載自《香港01》

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