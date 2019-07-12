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紐約乘客搭飛機突呼吸困難 幸得「全球最帥醫生」果斷用藥救一命

2019-07-12 09:50香港01 記者卡洛兒／報導

麥克伊爾機上救人的事蹟被大肆報道，也被傳媒發現他曾獲美國《People Maga...
麥克伊爾機上救人的事蹟被大肆報道，也被傳媒發現他曾獲美國《People Magazine》評選為「全球最性感醫生」。圖擷自doctor.mike instagram
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搭飛機感不適，遇着「全球最帥醫生」替你急救，不知是不是「小確幸」呢！日前一班由紐約飛往以色列特拉維夫的航機上，一名美國26歲男子突感呼吸困難，幸得紐約醫生麥克伊爾（Mikhail Varshavski）在場緊急治療。原來這位救命恩人曾被《People Magazine》雜誌票選為全球最性感醫生，Instagram更有超過320萬粉絲追蹤。

26歲的亞特蘭大男子Matt Faraco在上周日（6月30日），乘搭達美航空由紐約前往特拉維夫，當時還沒有吃任何東西，起飛後其手臂突然莫名腫脹，喉嚨感到收緊，相信是或會危及生命的過敏反應。機艙服務員隨即詢問機上有否醫療人員，剛好29歲的紐約醫生麥克伊爾正在機上，他緊急替Faraco打腎上腺素，放鬆患者呼吸道的肌肉，讓他恢復呼吸。

麥克伊爾表示，打腎上腺素的份量調較不適當，或會傷害心臟，恐引發患者心臟病致死，幸好藥物起了作用，其呼吸恢復順暢。麥克伊爾全程觀察Faraco的情況，每隔半小時檢查身體，最後平安到達特拉維夫。

麥克伊爾機上救人的事蹟被大肆報導，也被傳媒發現他曾獲美國《People Magazine》評選為「全球最性感醫生」，他不但擁有帥氣臉蛋，健碩結實的身材，更不時在社交網站分享與小動物的合照，愛心爆棚。其Instagram粉絲人數達320萬，而YouTube頻道「Doctor Mike」更有超過380萬人訂閱。

延伸閱讀：

【LGBT】美國男自製彩虹口號橫額貼車尾　鼓勵他人支持同志平權

【純真生物】驢仔BB真身超似毛公仔　日本網民大呼可愛到暈！

文章授權轉載自《香港01》

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