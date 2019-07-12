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新郎搭上婚禮統籌師 崩潰新娘賤賣「被詛咒的婚紗」

2019-07-12 09:52香港01 記者李福源／報導

貝蒂斯決定將這件她從未穿過的婚紗放上網平價賣走。圖擷自Donna Bettiss...
貝蒂斯決定將這件她從未穿過的婚紗放上網平價賣走。圖擷自Donna Bettiss臉書
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英國西薩塞克斯郡（West Sussex）28歲女子貝蒂斯（Donna Bettiss）去年與30歲男友勞特利奇（James Routledge）開心地籌備結婚，但在婚禮前夕，男方竟然悔婚，並搭上了他的同事兼婚禮統籌師漢寧頓（Paige Hannington）；貝蒂斯如今決定將那件她無緣穿上、價值1800鎊（約1.76萬港元）的婚紗，以600鎊的價錢（約5900港元）在網上放售，與傷心記憶說再見。

2011年3月，貝蒂斯在當地一間夜店認識勞特利奇，兩人很快墮入愛河，6個月後決定同居，男方後來更向貝蒂斯求婚，貝蒂斯說：「我很快便愛上他，我們每天都想和對方在一起。那時我們非常快樂，我只想與他共度餘生」。

去年4月二人打算在在薩里（Surrey）一間四星酒店舉行婚禮，找來漢寧頓擔任婚禮統籌師。貝蒂斯說，那時漢寧頓為她的婚禮出謀獻策，「我們邊飲酒邊討論各種細節，她真的幫了我很大的忙。」

貝蒂斯憶述試穿婚紗的一刻，「那時我感覺像一位公主，覺得自己非常漂亮和高貴，令我更加渴望和勞特利奇結婚，連我媽媽和婚紗店的店員都感動落淚。」

「她完全摧毀了我的自信」

然而，勞特利奇不久後卻表示不再愛貝蒂斯，決定取消婚禮，改與漢寧頓在一起。貝蒂斯說：「當他宣布這個消息時，我的世界完全崩潰了，不斷大哭。我無法工作、吃東西、睡覺和說話，完全失去知覺，在房裏哭了四天沒有出門。」

後來貝蒂斯搬回去跟父母同住，但體重已大跌19公斤；4個月前，貝蒂斯遇到28歲的新男友帕什利（Nick Pashley），生活才慢慢重回正軌，並決定賣掉那件深埋在衣櫃的婚紗，「帕什利對我很好，但如果他向我求婚的話，坦白說我仍未做好心理準備。我曾經那麼信任漢寧頓，卻被她背叛，她完全摧毀了我的自信。」

勞特利奇和漢寧頓如今已育有一名女兒，並打算結婚。勞特利奇表示，當日與貝蒂斯的婚禮主要由他出錢，貝蒂斯只是負責一小部分，例如購買香檳杯等，而且事後他已退還所有款項給其家人。

漢寧頓稱，與勞特利奇一起之前，自己也是新婚不久，但那段婚姻令她非常不快樂，後來她與勞特利奇傾訴過後便決定離婚，而男方也表示會離開貝蒂斯，「自此貝蒂斯再也沒有聯絡我，我和勞特利奇相處得非常好，但相信她聽到會很難接受，聽聞她現在有了新男友，希望她能獲得幸福。」

網民意見紛紜，「好險他們還沒有生孩子，不然一定非常難處理」、「整件事實在太過戲劇了」，「誰敢買這件受詛咒的婚紗啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

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