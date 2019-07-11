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母豬腹中藏有怪異毛蛋？ 原來是價值千萬的「豬砂」

2019-07-11 17:23聯合新聞網 綜合報導

日前泰國一名養殖場老闆，在宰殺一頭養殖7年的母豬時，赫然發現肚裡竟藏有價值千萬的...
日前泰國一名養殖場老闆，在宰殺一頭養殖7年的母豬時，赫然發現肚裡竟藏有價值千萬的中藥材。圖擷自Sanook
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泰國南奔府（Lam Phun）一名43歲的養殖場老闆查隆薩（Chalongsak Wongsuwatta）飼養了400多頭豬隻，但日前他正要宰殺一隻飼養7年的母豬時，赫然發現在牠的肚子裡竟藏有兩顆「毛蛋」。查隆薩上網一查，才發現原來這兩顆「毛蛋」正是所謂的「豬砂」，而且價值高達幾百萬泰銖（約台幣900萬元），消息傳出後，村民紛紛蜂擁而至，想一睹「豬砂」的真面目。對此，查隆薩也開心的表示，「這是我第一次見到豬砂，真的很幸運，如果有人想要買，只要價格合理，我願意轉賣出去。」

據泰國《Sanook新聞網》報導，查隆薩從事養殖工作長達10年，當天他要宰殺一隻養7年，重達200公斤的母豬時，發現他肚子裡有兩顆看似毛髮的蛋狀異物，而且一顆重1.2公斤，長達20釐米，摸起來相當硬，頓時讓他感到相當驚訝。由於當時他還不曉得這是甚麼東西，因此他先將它沖洗乾淨，並拿到太陽底下曬。

直到查隆薩上網查後才得知，原來這兩顆看似毛髮的異物竟是價值近千萬台幣的「豬砂」，是一種稀有珍貴的中藥材，藥效類似牛黃，有清熱、解毒、化痰、定驚等作用，還可以治療心跳、失眠症等疾病，泡酒後食用更有安神的效果，是相當緊缺的藥材。

查薩隆透露，有人願意花幾百萬泰銖來收購這兩顆「豬砂」，而且也將拿這筆錢來經營和拓殖養殖場，村民們還特別幫這隻母豬舉辦喪禮，因為村民們認為經過世世代代，從來都沒有人見過這樣珍貴的豬隻。

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