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懷孕女住院醫師免值夜班 為何惹議？

河南11歲男童「增肥救父」 3個月重40磅　一日5餐吃到失眠

2019-07-11 10:36香港01 記者李納德／報導

路子寬現時花很多時間增肥，無時無刻在吃。圖擷自中新網新聞影片
路子寬現時花很多時間增肥，無時無刻在吃。圖擷自中新網新聞影片
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大多數人都會想減肥，但內地一名男孩卻想增肥。河南省輝縣市一名11歲男孩路子寬，為了救患有骨髓異常綜合症的父親，現時每天要吃5餐，瘋狂撐飽肚子，因為醫生告訴他，要有110磅才能捐骨髓，現在已成功由66磅吃到106磅。他亦明白暴飲暴食會影響自己身體，平日會吃到肚痛半夜太飽睡不着，「但吃胖才能救爸爸」。

男孩的爸爸路炎衡患了骨髓異常綜合症，目前於輝縣市人民醫院留醫。2011年底，他有天突然流鼻血、臉色蒼白、感覺心臟難受，到醫院檢查時疑為血液病，之後才確診骨髓增生異常綜合症。他到北京的醫院求醫，不過用藥半年都沒效果，需要做骨髓移植，無奈家裏環境差，沒有錢做移植，只能靠吃藥住院。

直至去年7月路炎衡病情惡化，手術不能再拖，好消息是他與兒子配型成功，可進行骨髓移植，惟醫生指捐獻者體重必須達到110磅。路子寬知道這消息後下定決心增肥，除了擔心父親身體，還因為他們一家靠務農維生，家人早因醫藥費債台高築。

路子寬現時每天都跑到醫院，做功課、問醫生和陪父親聊天，最花時間的還是增肥，「吃胖才能救爸爸，多吃點才能長胖」，他平日要吃蛋、饅頭、稀飯和奶，要吃5餐，現在已順利增至106磅。今年3月時，路子寬還只有66磅，3個多月已增重40磅，他明白暴飲暴食會影響健康，平日即使吃到嘔，飽到徹夜難眠都沒辦法，「爸爸以前是家裡男子漢，現在生病了需要我來做小男子漢」。

路炎衡稱家裏已經借了很多錢，要完成手術需要最少50萬人民幣（約56.7萬港元）。醫院接受內地傳媒查詢，稱輸血對路炎衡的病情而言治標不治本，只能維持幾個月血紅蛋白，吃藥已失效，必須盡快接受骨髓移植。

延伸閱讀：

【LGBT】美國男自製彩虹口號橫額貼車尾　鼓勵他人支持同志平權

【求心】好爸爸患先天心臟病　器官衰竭需留ICU　盼盡早換心重生

文章授權轉載自《香港01》

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