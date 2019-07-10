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「老公不再吻我因為太噁心」！人妻淚曝長期戴口罩是「這原因」

2019-07-10 20:37香港01 李福源報導

薩夫琴科娃患有多毛症，導致臉龐長滿濃密的鬍鬚，乍看之下如同男人。 Youtube...
薩夫琴科娃患有多毛症，導致臉龐長滿濃密的鬍鬚，乍看之下如同男人。 Youtube@Телеканал Ю影片截圖
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俄羅斯伏爾加格勒（Volgograd）33歲媽媽薩夫琴科娃（Svetlana Savchenkova）患有多毛症（hirsutism），7年前兒子出世後情況變得愈來愈嚴重，臉上長出濃密鬍鬚，多年來一直無法根治，除了造成生活上的諸多不便，還危及她與丈夫的關係。

多毛症分為先天和後天兩大類，先天性屬於遺傳性疾病，後天性則多始於青春期，醫學界認為這是由於體內雄性激素水準增高或毛囊對雄激素的反應能力增強所致；一般患者面部、陰部、腋下及四肢體毛會明顯增多、增長、增粗和極黑。

薩夫琴科娃表示，12年前結婚，婚後經常不期然遮掩自己的臉，至7年前兒子出世，情況變得更加嚴重，她的臉及胸部長滿濃密的毛髮，感到十分困擾，「我完全無法工作或正常地與其他人說話，即使那是自己的孩子，在家中我也會戴上口罩。我不准丈夫觸摸我的臉，導致關係愈來愈差，他不再親吻我，因為那實在太噁心，使我一度擔心家庭會從此破裂」。

夫妻情感失和。 Youtube@Телеканал Ю影片截圖
夫妻情感失和。 Youtube@Телеканал Ю影片截圖
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接受長達約一年療程

薩夫琴科娃曾接受治療，但試過多種方法都無法根治，她憶述醫生曾對她說：「妳可能這輩子都要這樣活下去」，令她感到相當絕望。後來丈夫建議她報名參加當地一個醫療節目，希望獲得全國最出色醫生的協助。

節目的醫療團隊為薩夫琴科娃進行診斷後，安排她接受長達約一年的療程，包括激光治療、多囊性卵巢症（Polycystic Ovary Syndrome）療法及服用類固醇激素，同時建議她減肥。薩夫琴科娃遵照團隊的指示，結果她的鬍鬚完全消失，還減去約13公斤體重，效果非常理想。

薩夫琴科娃說：「我現在非常開心，不需要每日提早起床去剃鬚，也不再害怕因為多毛而失去丈夫的愛，終於可抬頭做人，連兒子都感覺到我的改變，因為我們可以擁抱，他可以觸摸我的臉」。

婦科醫生姆楊澤娃（Tatyana Rumyantseva）表示，相信薩夫琴科娃多年來過得不容易，很高興她以後不用再戴口罩，治療效果令雙方都感到很滿意。

她長期不以真面目示人。 Youtube@Телеканал Ю影片截圖
她長期不以真面目示人。 Youtube@Телеканал Ю影片截圖
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文章授權轉載自《香港01》

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