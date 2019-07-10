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主人請攝影師偷拍「人生大事」 汪神來一擋...厭世臉氣：拍夠沒？

2019-07-10 20:17香港01 胡巧欣報導

女生被求婚，攝影師意外拍到狗狗不爽臉。 翻攝自Facebook／Alyssa B...
女生被求婚，攝影師意外拍到狗狗不爽臉。 翻攝自Facebook／Alyssa Babula
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對大部分女生來說，求婚是人生重要的時刻，值得拍下影片一再回味。

美國有位女生Alyssa Babula早前帶愛犬Molly散步時，男友Dann Delorenzo突然單膝下跪向她求婚！Dann預先請攝影師在旁邊偷拍求婚過程，打算把這個感人的場面拍下來，結果他們回家看影片才發現......

狗狗Molly一直跟主人Alyssa生活，見證著她人生無數重要的時刻，這次亦不例外。當Alyssa跟男友Dann帶著Molly外出散步時，他突然單膝下跪向她求婚，令她驚訝不已！Dann預先請朋友躲藏在附近的建築物，為他們拍下求婚一刻，結果他們翻看照片時，發現所有焦點都落在Molly身上，當時牠的樣子好像超不爽。

原來Dann預先請朋友躲藏在附近的建築物，為他們拍下求婚一刻，結果被Molly發現了！牠對這位外人表現得非常不滿，好想在說：「拍夠沒有？」、「別拍好嗎？」直至Dann請朋友現身拍照，Molly才得悉這位陌生人原來不是偷拍。

Molly的不爽臉被轉發到Facebook後，吸引多達500位網民轉發，有不少人留言祝福Alyssa之餘，並有很多人留意到Molly，並指出「牠在保護家人」、「牠應該做伴娘」。

延伸閱讀：

英民眾拾獲神秘黃金大鳥　沖涼才知竟是沾上咖喱的海鷗

【寶礦力】綾瀨遙、蘇麗珊索爆　9位港日韓寶礦力女郎一覽

文章授權轉載自《香港01》

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