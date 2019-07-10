為買珍奶路邊違停 愛車被貼滿「衛生棉」遭人報復

2019-07-10 16:53 聯合新聞網 綜合報導



越南河內一名車主路邊違停，結果遭到人用「衛生棉」貼滿車身報復。圖擷自 中國報 分享 facebook

路邊違停常造成交通動線混亂，困擾許多用路人。在越南就有人看不下去駕駛路邊違停，竟將「衛生棉」貼滿整輛車，「慘烈」景象吸引眾多路人圍觀，車主也在眾目睽睽之下，將一片片衛生棉撕下來。

馬來西亞《中國報》6日報導，越南河內一輛馬莎拉蒂，車主因為想買飲料，隨便將愛車停在路邊阻擋交通。結果回來後發現，心愛的紅色跑車上竟貼滿「衛生棉」，《中國報》描述，瑪莎拉蒂的車頂、車窗、擋風玻璃及引擎蓋都被黏滿衛生棉，「和血紅色的車身很是相配。」

由於衛生棉背膠黏性極強，車主便在眾目睽睽之下，一片一片的將衛生棉從自己愛車身上撕下，撕了半天還是清不乾淨只好放棄，拿掉駕駛座前玻璃的幾片衛生棉後，便匆匆開車離去。

當地居民表示，由於河內當地近期開了許多家珍珠奶茶店，許多人會大老遠開車前來購買。這些車輛就隨便停在路邊，擋住道路交通，造成其他用路人進出上的不便。執法單位也曾多次對違停車主予以批評。

對於這起事件，有網友回應「好點子！」「應該的，看你以後還敢不敢亂停車...」也有網友好奇這麼多的衛生棉究竟該從何處取得。當地執法單位則呼籲，若民眾下次碰上類似事件，還是尋求相關部門協調解決，切勿衝動行事。