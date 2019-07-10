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裸女闖入家門 男主人39槍把家轟成馬蜂窩還趕不走

2019-07-10 16:52聯合新聞網 綜合報導

裸女自稱是惡魔闖入家中，屋主狂轟39槍趕不走。圖擷自8 news
裸女自稱是惡魔闖入家中，屋主狂轟39槍趕不走。圖擷自8 news
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不速之客闖入家門已經夠嚇人，如果遭到自稱「惡魔」的裸女闖入而且趕都趕不走，肯定是「惡夢一場」。美國維吉尼亞州的一個家庭，日前便遭到自稱「惡魔」的裸女闖入。沒想到男主人連開39槍，將房屋都打成馬蜂窩了，都還趕不走該名女子。最後是兒子拿起板手插入該名裸女的脖子，才結束這場驚魂記。

根據美國媒體《8news》報導，位於美國維吉尼亞州切斯特菲爾德鎮（Chesterfield County）的路易斯一家人（Lewis’ family），4日正在慶祝入住新家。沒想到到了晚間10點30分左右，一名綁著藍色馬尾的裸女闖入他們家的地下室，宣稱自己是「惡魔」、「來自地獄」，並拒絕離去。

路易斯先生抓起手槍，並向侵入的女子發出口頭警告，但是該名女人卻大笑著不肯離去。路易斯先生趁家人上樓睡覺後，對著該名女子的身邊開火，希望嚇跑她。沒想到該名女子卻像「超人」一般地衝向路易斯先生。「她有四個成年男子的力量」，路易斯先生如此說道。

當路易斯先生射完子彈，開始向她扔傢俱。他的妻子梅麗莎（Melissa Lewis）和三個孩子也加入戰局，試圖阻止這名女子。但該名女子沒有停下來，直到路易斯其中一個12歲的兒子將一隻把手插到該名女子的脖子，才結束這一切。

這名女子被警方逮捕，並正在醫院接受治療和評估，恐遭被控數項擅闖民宅等罪名。路易斯一家人則留下滿身的瘀青和咬痕，妻子梅麗莎表示現在很害怕回家，「我現在害怕去地下室，甚至不敢進入任何一間房間」。

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